Richtungsweisendes Wochenende für den Kahlenberger HTC

Am Ende der Hinrunde in der 2. Hallenhockey-Bundesliga stehen für den Kahlenberger HTC zwei Spitzenspiele auf dem Programm. Die Mülheimer, die auf dem zweiten Platz liegen, erwarten am Samstag um 14 Uhr in der Harbecke-Sporthalle den Tabellendritten Oberhausener THC. Am Sonntag sind sie um 18 Uhr beim Spitzenreiter Schwarz-Weiß Neuss in der Halle an der Jahnstraße zu Gast.

„Das wird ein richtungsweisendes Wochenende für uns. Wir haben in den ersten drei Begegnungen in der neuen Hallensaison gute Leistungen gezeigt. Nun wollen wir daran nahtlos anknüpfen“, sagt Philip Hüsgen.

Spannendes Derby gegen Oberhausen

Der Spielertrainer weiter: „Am Samstag erwarte ich gegen den Oberhausener THC ein spannendes Derby. Ich hoffe, dass uns viele Kahlenberger Hockeyfans unterstützen werden.“ Hüsgen hat keine verletzten Spieler zu beklagen. Das Aufgebot bleibt an diesem Wochenende unverändert.

In der Vergangenheit waren die Duelle zwischen dem KHTC und dem OTHC oft hart umkämpft — sowohl in der Halle als auch auf dem Feld. Die Schiedsrichter Gabriele Schmitz (Rot-Weiss Köln) und Andreas Knechten (HTC Uhlenhorst) werden voraussichtlich eine Menge zu tun bekommen.

Im Auswärtsspiel gegen Neuss wird es ganz besonders auf die erfahrenen Spieler im KHTC-Aufgebot ankommen, denn die Schwarz-Weißen haben einen derzeitigen Zuschauerschnitt von 375 Zuschauern.