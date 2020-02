Bei 40 Grad stieg Kim Rolinger in Südafrika in den Flieger und kam am Mittwoch bei fünf Grad und Nieselregen wieder raus. Noch am selben Abend konnte den Trainer des SV Rot-Weiß Mülheim dann auch das Spiel seiner Mannschaft in Bocholt nicht wirklich erwärmen.

„Das war nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Abstiegskampf geht anders“, sagt der Trainer deutlich. Vom ein oder anderen Spieler erwarte er durchaus mehr.

Hoffnung auf eine Serie ging nicht in Erfüllung

Die Hoffnung, mit einer kleinen Serie in das neue Jahr zu starten ist angesichts von zwei Niederlagen nicht erfüllt worden. Das liegt auch daran, dass der erhoffte größere Konkurrenzkampf zurzeit doch noch nicht wirklich zum Tragen kommt. „Am Mittwoch hatten wir nur zwei Auswechselspieler und davon war einer aus der Dritten“, sagt Rolinger.

Mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenfünften DJK Sportfreunde Lowick werden die Aufgaben für die Eppinghofer nicht einfacher. Die DJK schlug am Donnerstag den Tabellenzweiten Buchholz.

Trainer sind in Kontakt

„Die sind sehr gut strukturiert und sehr gut aufgestellt“. weiß Rolinger, der mit dem gegnerischen Trainer in Kontakt steht. „Das wird keine leichte Aufgabe. Wir brauchen einfach auch mal das Quäntchen Glück und müssen in erster Linie die einfachen Fehler vermeiden“, lautet die Marschroute des Trainers.