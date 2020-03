Mülheim. Starke Leistungen brachten die Athleten der DJK Ruhrwacht Mülheim bei der Waldlaufserie. Am Ende stand einer sehr guter zweiter Platz.

Die DJK Ruhrwacht Mülheim beendete die Waldlaufserie des Bezirk 8 des Kanu-Verbandes NRW mit einem herausragenden Gesamtergebnis.

Die Kanuten der Ruhrwacht sicherten sich den zweiten Platz in der Gesamtwertung aller neun teilnehmenden Vereine. Die 43 DJK-Läufer sammelten insgesamt 9600 Punkte.

Ruhrwachtler absolvieren anspruchsvolle Wettkämpfe

Der Gesamtsieger KG Essen brachte es auf 11.637 Zähler. Den dritten Rang nach vier läuferisch sehr anspruchsvollen Wettkämpfen in Bochum-Dahlhausen, Bochum-Stiepel, Wuppertal und am Essener Baldeneysee belegte die KSG Wuppertal mit 9497 Punkten. In den Einzeldisziplinen stellte die DJK Ruhrwacht sieben Erstplatzierte und freute sich über sechs zweite und zwei dritte Plätze.

Erfolgreichster Mülheimer Starter war Simon Kocks, der über 3000 Meter vier Einzelsiege verbuchen konnte und somit auch die Gesamtwertung für sich entschied. Das gelang über 8000 Meter auch Bennet Dreyer, Thomas Glasow und Nicole Tippkämper über 3000m der Altersklasse C sowie Simone Glasow, Nicole Kocks und David Spinne im Walking.

Weitere Podestplatzierungen für Mülheimer

Für zweite Plätze sorgten Carmen Heumann, Madeline Heumann, Moritz Borowski, Yannick Glittenberg, Angelina Polzin sowie Timo Vöing. Auf Rang drei beendeten Claudia Tschätsch und Jasper Tippkämper ihre Wettkämpfe..