Mülheim. Die Mülheimer Sportkegler haben die ersten drei Spieltage in der Abstiegsrunde erfolgreich absolviert – dann hat sie das Coronavirus gestoppt.

Der Klassenerhalt ist für die Mülheimer Sportkegler zum Greifen nah – nun ist die Abstiegsrunde aber wegen des Coronavirus zunächst unterbrochen. Wann und ob der vierte Spieltag nachgeholt wird, ist noch nicht sicher, nach drei Runden führen die Mülheimer die Tabelle überraschend an.

Hinter Gastgeber Neheim und Tecklenburg belegte das Team von Stefan Blum zum Auftakt den dritten Platz und konnte zumindest zwei Punkte gutschreiben.

Auf der heimischen Mülheimer Bahn erfolgreich

Am darauf folgenden Doppelspieltag wurde zunächst vor heimischer Kulisse ein deutlicher Heimsieg gefeiert. Thomas Klasen mit dem Tagesbestergebnis von 874 Holz, Joachim Pohl (858), Stefan Schröter (841) Michael Kolba (831), Michael Kuenkamp (820) und Heiko Störig (813) siegten vor Nordhorn, Neheim und Tecklenburg.

Einen Tag später startete die dritte Runde in Nordhorn. Auf den nicht einfach zu spielenden Bahnen in Nordhorn entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch der erst mit den letzten Würfen entschieden wurde. Mit neun Holz Vorsprung auf Tecklenburg sicherte sich Mülheim den Tagessieg. Nach drei von vier Spieltagen liegt Mülheim mit zwölf Punkten an der Tabellenspitze vor Tecklenburg (11). Nordhorn (9) hat nur noch rechnerische Chancen sich zu verbessern, Neheim (8 Pkt.) steht als Absteiger fest.