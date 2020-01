Mülheim. Der VfB Speldorf verliert auch den nächsten Test,, während sich Mintard ein Unentschieden verdient. Mülheims Testspiele in der Übersicht.

Speldorf verliert weiter: Mülheimer Testspiele im Überblick

Mit einem torreichen Unentschieden gegen den Spitzenreiter und einer hohen Niederlage gegen einen Oberligisten endeten die Testspiele der beiden Mülheimer Fußball-Landesligisten. Bezirksligist MSV 07 kassierte die erste Niederlage. Der einzige Sieger aus Mülheims Top fünf an diesem Wochenende: der SV Rot-Weiß.

Blau-Weiß Mintard – TV Jahn Hiesfeld 4:4 (2:3). Die Kurzanalyse von Marco Guglielmi nach dem Spiel seiner Mintarder gegen den Landesliga-Spitzenreiter aus Dinslaken fiel durchwachsen aus. „Es ist super, dass wir vier Tore gegen so ein Top-Team machen, aber wir kriegen wieder viel zu viele Tore“, ärgerte sich der Coach.

Ein Phänomen, das sich schon durch die ganze Saison zieht. „Die Tore waren wieder zu einfach und zu billig. Es bleibt hinten zu einfach, gegen uns Tore zu schießen. Vorne machen wir immer welche“, so Guglielmi.

Nach nicht einmal einer Minute lag BWM zurück. „Da waren wir noch nicht einmal am Ball“, schmunzelte der Coach. Abdelmalik El Ouriachi und Marco Olivieri drehten allerdings den Spieß um – 2:1. Zur Pause lag dann aber Hiesfeld wieder mit 3:2 vorn.

In der zweiten Hälfte war Mintard dann wesentlich präsenter. Nach einem langen Freistoß von der Mittellinie erhöhten die Gäste aber plötzlich auf 4:2. In den Schlussminuten sicherten Pasquale Conti und erneut El Ouriachi den Hausherren aber noch das Remis. „Das hatten wir uns aber auch verdient“, fand Trainer Guglielmi.

Das Spiel habe einmal mehr gezeigt: „Wenn wir die unnötigen Fehler abstellen, können wir gegen jeden Gegner bestehen.“

VfB Speldorf – VfB 03 Hilden 1:6 (0:4). „Das ist das Ergebnis, das man erwarten kann, wenn man gegen den Elften der Oberliga spielt“, meinte Speldorfs Trainer Olaf Rehmann nach der Partie. Die Vorbereitung war schon im November geplant worden. Womöglich hätte in der aktuellen Situation ein unterklassiger Gegner und das Gefühl eines Sieges den Mülheimern gut getan.

Im Heimspiel am Sonntag lagen die Mülheimer schon zur Pause mit 0:4 zurück. „Die Tore, die wir kriegen, sind Geschenke“, haderte Rehmann. Der Coach weiter: „Das darf uns so nicht passieren, da habe ich mich schon geärgert.“

Erst in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel besser, als im Angriff Janis Timm und Esad Morina ins Spiel kamen. „Die zweite Hälfte war gut, man sieht trotzdem, dass Einigen die Cleverness und Erfahrung fehlt“, so Rehmann.

Der Coach gehe „nicht voller Angst in die Rückrunde. Wir werden uns so aufstellen, dass wir für jeden Gegner gefährlich sein werden. Aber ich brauche auch meine Leute zusammen“, sagte Olaf Rehmann.

Spfr. Hamborn 07 – MSV 07 4:2 (2:0). Erste Testspielniederlage in diesem Winter für den Spielverein. Nach dem Remis gegen Mintard und den Siegen gegen Speldorf und Duissern musste sich die Mannschaft von Trainer Dimitri Steininger im Hamborner Holtkamp geschlagen geben.

Der MSV geriet nach einer halben Stunde per Doppelschlag mit 0:2 in Rückstand. In Minute 66 erhöhte der Landesligist sogar auf 3:0, ehe Valentin Markic die Gäste vom Saarnberg immerhin auf 3:1 heranbrachte.

Nach dem vierten Treffer der Duisburger setzte Pascal Roenz den Schlusspunkt der Partie. Schon am Mittwoch, 19.45 Uhr, bestreitet der MSV gegen den Landesliga-Ersten SpVgg Sterkrade-Nord den letzten Test vor dem Kreispokalspiel gegen den FSV Duisburg in einer Woche.

SV Rot-Weiß – GSG Duisburg 2:0 (0:0). Sehr zufrieden war der neue Trainer Kim Rolinger nach dem Erfolg über den Tabellenersten der Kreisliga A. „Die Mannschaft hat taktisch alles umgesetzt. Wir haben 90 Minuten Gas gegeben und jeder hat dem anderen geholfen“, lobte Rolinger.

Innerhalb von vier Minuten erzielten Oktay Cinar (59.) und Neuzugang Steven Tonski (63.) die beiden Treffer. „Es war wichtig, zu Null zu spielen“, sagte der Coach. Wohlwissend, dass seine Mannschaft in einigen Situationen auch Glück hatte. So verschossen die Duisburger beispielsweise beim Stand von 2:0 einen Elfmeter.

„Es war ein sehr gutes Testspiel, aus dem wir Selbstvertrauen schöpfen können. Genauso stelle ich mir das vor“, sagte Kim Rolinger.

Beim Mülheimer FC 97 stand das Testspiel gegen Schwarz-Weiß Alstaden schon vor diesem Wochenende aus personellen Gründen auf der Kippe. Tatsächlich sagten die Styrumer das Duell gegen die Oberhausener kurzfristig ab. Am kommenden Freitag unternimmt der Stadtmeister mit einem Heimspiel gegen den FC Bottrop.