Landesligaspitzenreiter DJK Styrum 06 tritt am Samstag um 17.30 Uhr beim Tabellendritten TV Vorst II an. Dass diese den Styrumern den Verbandsliga-Aufstieg noch streitig machen könnten, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Zumal die Vorster zuletzt gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken eine Niederlage kassiert haben (21:26).

Damit haben die Mülheimer nun neun Punkte Vorsprung vor der Vorster Reserve und acht vor dem Tabellenzweiten TV Borken, der allerdings schon ein Spiel mehr absolviert hat. Bei noch neun ausstehenden Spielen und 18 zu vergebenen Punkten, müsste es da schon mit dem Teufel zugehen, wenn die „06er“ das noch aus der Hand geben.

Styrum stellt den besten Angriff der Liga

„Natürlich wollen wir die Situation mit einem Sieg in Vorst noch klarer machen“, sagt DJK-Trainer Bernd Reimers. Die Dominanz der Styrumer in der Liga spiegelt sich auch im Torverhältnis wider. Das liegt bei plus einhundert Toren, die drittplatzierten Vorster kommen gerade mal auf ein Plus von drei Toren.

„Wir haben den besten Angriff der Liga“, so Reimers. 509 Mal trafen die Styrumer bislang in das gegnerische Tor und damit rund 40 Mal mehr als der Zweitplatzierte Borken und 70 Mal mehr als Vorst. Eine besondere Stärke der DJK ist ihr Tempospiel und die zweite Welle. Diese soll auch gegen den Drittplatzierten wieder rollen.

Mülheimer müssen sich in der Defensive steigern

Wo es dagegen manchmal hapert, ist die Defensive. Das ärgert den Abwehrspezialisten Reimers besonders. Auch in der vergangenen Trainingswoche habe die Deckungsarbeit und da vor allem das „Eins-gegen-Eins“ im Vordergrund gestanden.

„Ich glaube aber, dass wir da schon einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben“, so der Coach. Gegen Vorst gelte es, auch von Beginn an wach zu sein und sich nicht einschläfern zu lassen. „Wir wollen es gar nicht erst knapp werden lassen“, so Reimers. Denn er wisse um die Heimstärke des Turnvereins. Zumal es eine sehr erfahrene Mannschaft sei, wo einige Spieler schon höher gespielt hätten.

Styrumer von einigen Ausfällen geplagt

Zuletzt musste der Tabellenführer aus Styrum sein Trainingspensum etwas herunterfahren. „Wir hatten viele Ausfälle wegen Urlaub, Krankheit oder Arbeit“, erklärte Trainer Bernd Reimers. Auch am Samstag gibt es ein paar Abwesenheiten. Torhüter André Kürbis ist krank, Dominik Potrafki fällt noch verletzungsbedingt aus und Pierre Bühne und Timo Bremkes fehlen aus beruflichen Gründen.

Währenddessen ist auch die Planung für die nächste Saison schon im vollen Gange. Ein erster Zugang für den Rückraum sei unter Dach und Fach. „Da sind wir noch auf der Suche nach Alternativen“, erklärt Reimers. Weitere Spieler hätten bereits Probetrainingseinheiten absolviert. Klar ist zudem, dass Raphael Jantze nach der Saison kürzertreten wird. Auch Außenspieler Jan Hendricks wird den Weg in die Verbandsliga nicht mitgehen.