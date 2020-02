SV Heißen geht ohne Druck ins Spitzenspiel gegen den TBO

Mit Spannung erwartet wird am Sonntag das Spitzenspiel in der Handball-Kreisliga. Denn Tabellenführer SV Heißen tritt dann beim Verfolger TB Oberhausen an. Das Spiel beginnt um 16 Uhr in der Hans-Jansen-Sporthalle in Oberhausen.

„Wir wissen, was stimmungstechnisch auf uns zukommen wird“, sagt SVH-Trainer Benno Schupe. Dennoch sieht er den psychologischen Vorteil eher bei seinem Team.

Der Druck liegt bei Oberhausen

Der Druck, gewinnen zu müssen, liegt beim TBO. Denn die Heißener haben aktuell zwei Punkte Vorsprung vor den Oberhausenern und hatten auch das Hinspiel für sich entschieden (29:24).

Allerdings bereiten Trainer Schupe vor dem Spiel die verletzungsbedingten Ausfälle sorgen: „Eine gezielte Spielvorbereitung war seit Anfang Februar nicht möglich.“ Der SVH könnte mit einem Sieg einen bedeutenden Schritt in Richtung Bezirksliga machen.