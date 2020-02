SV Heißen steht im Halbfinale des Kreispokals

Mülheim. Einmal mehr haben sich die Fußballerinnen des SV Heißen im Kreispokal gegen den MSV 07 durchgesetzt. Sie stehen damit nun in der Vorschlussrunde.

Das Pokalduell zwischen dem Niederrheinligisten SV Heißen und dem Bezirksligisten MSV 07 ist im Kreispokal der Fußballfrauen ein Evergreen. Auch das Endergebnis wiederholt sich immer, denn bislang setzte sich jeweils der SVH durch – diesmal auch.

Mit einem souveränen 3:0 (2:0) qualifizierte sich das Team von Trainer Tobias Holz für das Halbfinale. Und das bei stürmischen Bedingungen. „Es war stellenweise schon extrem. Der Ball wurde viel schneller als die Spielerinnen“, erklärte Holz.

Alle Testspiele des SVH wurden abgesagt

Für den Niederrheinligisten war es das erste Spiel im neuen Jahr, denn aus verschiedenen Gründen wurden alle geplanten Testspiele abgesagt – mal vom Gegner, mal von den Heißenerinnen selbst.

„Die Mannschaft konnte das, was ich verlangt habe, gut umsetzen“, freute sich Holz. Charline Ostgathe nahm dem Favoriten schnell den Druck, indem sie schon in der zweiten Minute das 1:0 erzielte. Nach 22 Minuten stellte Melissa Martin auf 2:0. Anna-Lena Rimkus setzte in der 55. Minute den Schlusspunkt. „Es hätte eigentlich noch viel höher ausfallen müssen“, meinte Holz.

Raadt scheiterte im Viertelfinale

Die anderen Halbfinalisten sind der Raadt-Bezwinger SV Wanheim und der TuS Mündelheim. Den letzten Platz in der Vorschlussrunde spielen am Karnevalssonntag die Turnerschaft Rahm und der SuS 09 Dinslaken aus.