Die Verbandsliga-Handballerinnen des SV Heißen unterliegen dem TD Lank II mit 21:22. Dabei konnten sich die Heißenerinnen für ihre Aufholjagd in der zweiten Hälfte nicht belohnen, auch aufgrund von zwei unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen in den letzten Minuten.

Die Gastgeber taten sich zunächst schwer. Der Heißener Angriff kam nicht ins Rollen. Erst nach zehn Minuten warfen die Heißenerinnen das zweite Tor (2:5).

„Wir haben das Tor nicht getroffen“

„Wir haben in der ersten Hälfte nicht gut gespielt und vorne einfach das Tor nicht getroffen“, sagte Sarah Brügge, die krankheitsbedingt nicht selbst spielen konnte. Zusätzlich zu der schlechten Chancenverwertung brachten Zeitstrafen den SVH aus dem Tritt. Daraus folgte ein 9:15-Rückstand.

Nach der Pause präsentierte sich das Team von Trainer Jens Doleys deutlich besser. „Wir haben uns in der Halbzeit zusammengerauft“, so Brügge. Die Abschlüsse wurden besser und der SVH kämpfte sich zurück in die Partie. Den Ausgleich schafften der SVH in der 47. Minute (19:19), in der 52. Minute lagen sie sogar vorne (21:20). Allerdings glich Lank schnell aus. Die letzten fünf Minuten waren angebrochen, die Gäste nahmen über lang ausgespielte Angriffe Zeit von der Uhr. Doch erfolgreich abschließen konnten sie diese zunächst nicht. Es blieb Unentschieden bis 30 Sekunden vor dem Schluss.

Schiedsrichter entscheiden auf Schrittfehler

Dann warf Maren Buschmeier den erlösenden Führungstreffer – dachten fast alle Anwesenden. Doch die Unparteiischen gaben das Tor nicht, sie hatten einen Schrittfehler gesehen. Zudem stellten sie SVH-Spielerin Jennifer Reschke wegen Meckerns vom Platz. Die Gäste nutzten diese Überzahl, um den 22:21-Siegtreffer zu werfen.

SV Heißen - Treudeut. Lank II 21:22 (9:15)

SVH: Schwarz, Weber- Neulken (4), Küsters (1), Arto (5), Kühn, Buschmeier (1), Schink (2), Eifert (3), Radetzki (2), Bley, Reschke (3/2)