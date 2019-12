SV Heißen wird erneut Kreismeister in der Halle

In der vergangenen Winterrunde gelang den Fußballerinnen des SV Heißen der Hallen-Hattrick. Sie gewannen sowohl die Stadt- und Kreis- als auch die Niederrheinmeisterschaft. Zumindest den ersten Titel davon haben die Mülheimerinnen nun erfolgreich verteidigt. Sie gewannen erneut den Kreispokal unter dem Hallendach.

Torhüterin Kira Hellenkamp musste dabei nur einen einzigen Gegentreffer hinnehmen. In der Vorrunde blieb ihre Weste noch komplett weiß. Ungeschlagen und ohne Gegentreffer zog der favorisierte SVH in die K.o.-Runde ein. Im Halbfinale bezwang der Niederrheinligist den Bezirksligisten MSV 07 im Mülheimer Lokalduell mit 3:0.

„Happy in die Winterpause“

Im Finale wartete die Eintracht aus Duisburg, die der SVH in der Vorrunde bereits mit 2:0 besiegt hatte. Auch diesmal gingen die Mülheimerinnen als Siegerinnen vom Platz – 3:1. „Happy verabschieden wir uns in die Winterpause“, teilten die Heißenerinnen über ihre Facebookseite mit.

Durch den Sieg des Kreispokals sind die Mülheimerinnen damit auch wieder beim Niederrheinpokal am 26. Januar in Düsseldorf mit dabei. Auch hier gehen sie als Titelverteidiger an den Start. Gleiches gilt für die Hallenrunde der Mülheimer Mannschaften. Diese soll im Februar stattfinden.

Niederrheinliga wird am 1. März fortgesetzt

Auch auf dem Feld steht als nächstes ein Pokalspiel auf dem Programm. Am 16. Februar steht das Viertelfinale im Kreispokal an. Hier trifft die Elf von Trainer Tobias Holz am Waldschlösschen auf den Mülheimer SV 07. Heißen ist auch in diesem Wettbewerb der Titelverteidiger. Die Saison in der Niederrheinliga wird am 1. März mit einem Heimspiel gegen die DJK Tusa 06 Düsseldorf fortgesetzt.