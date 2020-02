Timm Herzbruch: „Mit meinem Knie geht es gut voran“

Mülheim. Das Knie von Timm Herzbruch macht Fortschritte. In dieser Woche sind wieder erste Länderspiele geplant – erzählt er in der aktuellen Kolumne.

Momentan befinde ich mich mit der Nationalmannschaft in Südafrika, in Johannesburg. Wir haben hier einen zwölftägigen Lehrgang mit vielen Trainingseinheiten und vier Länderspielen gegen Südafrika.

Die ersten beiden Spiele haben schon stattgefunden und wir haben sie mit 11:2 und 7:1 gewonnen. Die nächsten beiden sind am Donnerstag und Samstag.

Seit dieser Woche wieder im Mannschaftstraining

Mit meinem Knie geht es sehr gut voran. Ich habe in der ersten Lehrgangswoche sehr viele Athletikeinheiten gehabt und dann sogar die ersten Einheiten mit der Mannschaft absolviert.

Ziel für die zweite Woche ist es jetzt, wieder voll ins Mannschaftstraining einzusteigen, um dann bestenfalls auch die beiden Länderspiele absolvieren zu können. Momentan sieht alles sehr gut aus, ich bin zuversichtlich.

Rückblick auf das Final Four in der Halle

Vielleicht noch ein kurzer Rückblick auf das Final Four in Stuttgart: Natürlich wollten wir ins Finale einziehen und Deutscher Meister in der Halle werden. Dann haben wir aber im Halbfinale gegen Berlin verloren.

Als Resümee kann man sagen, dass wir eine ordentliche erste Halbzeit gespielt haben. Wir haben Chancen kreiert, waren gut im Spiel drin. Nach der Pause war es aber so, dass wir diese Chancen nicht mehr hatten. Zumindest keine klaren mehr, sondern höchstens aus spitzem Winkel.

Berlin war letztlich zu effektiv

Letztendlich war Berlin effektiv, stand sehr tief und hat die Konter eiskalt genutzt. Wir haben es nicht mehr geschafft, Chancen herauszuspielen und den Anschluss zu schaffen, um Antworten auf die Tore der Berliner zu finden.

Das war natürlich sehr bitter für die Jungs. Wir haben aber jetzt Zeit gehabt, um die Halle abzuhaken. Die Mannschaft hatte zwei Wochen frei, um sich dann optimal auf die Feldsaison vorzubereiten.

Timm Herzbruch, geboren am 7. Juni 1997, ist zweifacher Deutscher Meister im Feldhockey. Er und drei andere Sportler aus Mülheim berichten jeden Mittwoch an dieser Stelle über ihre persönliche Olympia-Vorbereitung.