Mülheim. Der HTC Uhlenhorst stellt im Final Four am kommenden Wochenende zwei Mannschaften. Das gab es zuletzt vor fünf Jahren. Ein Kommentar.

Träumen ist am Uhlenhorst nach Doppelsieg erlaubt

Maximilian Lazar

Zwei Uhlenhorster Mannschaften bei einem Final Four – das gab es zuletzt im Winter 2015, also sowohl die Damen, als auch die Herren in Berlin spielten.

Die Herren scheiterten damals im Halbfinale mit 3:6 am Harvestehuder THC, die Damen unterlagen im Finale dem Düsseldorfer HC mit 1:4. Jetzt ist es also wieder so weit. Am kommenden Wochenende spielen in Stuttgart zwei Mülheimer Mannschaften um den Einzug ins Finale.

Damen wittern Chance gegen Club an der Alster

Bei den Herren wäre alles andere als ein Einzug unter die besten vier Mannschaften Deutschlands eine Enttäuschung gewesen, bei den Damen, die erst vor dem Winter den Trainer wechselten ist die Teilnahme in Stuttgart bereits ein großer Erfolg.

Trotzdem fahren auch sie weder ohne Chancen noch ohne Ambitionen nach Schwaben. Gegner Club an der Alster muss sechs Spielerinnen zum Nationalteam abstellen – das Finale und noch mehr ist möglich. Träumen dürfen sie am Uhlenhorst. Zu verlieren haben sie jetzt nichts mehr.