TuSpo Saarn bleibt Tabellenzweiter der Kreisliga A

Mit einem 3:2 (2:1)-Erfolg im Duell gegen TuRa 88 Duisburg haben die Fußballer des TuSpo Saarn den zweiten Platz in der Kreisliga A gefestigt. Zusätzlich ließ einer der beiden Verfolger Punkte.

Sven Mehler und Jörn Mühlenbrock schossen in der ersten halben Stunde eine 2:0-Führung heraus, ehe Tura per Strafstoß verkürzte. In Minute 69 sorgte Mehler für die Vorentscheidung. Neben den Saarnern gewann auch Tabellenführer GSG Duisburg, so dass der Abstand zum ersten Platz weiter drei Punkte beträgt. Hinter dem Führungsduo siegte auch Rheinland Hamborn aber der Tabellenvierte Wanheim 1900 kassierte eine Niederlage gegen den Fünften, die zweite Mannschaft von Viktoria Buchholz.

MFC II baut Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze aus

Der Rückstand von TuRa 88 auf den drittletzten Platz beträgt nun neun Punkte, denn der Mülheimer FC 97 II gewann das Nachbarschaftsduell gegen den SC Croatia mit 3:1 (1:0). Araphat Agrenya, Babacar Ndione und Anderson da Silva trafen, während Marin Vidakovic für Croatia einnetzte.

Den zu erwartenden Kantersieg beim Schlusslicht DSV 1900 II fuhr der SV Heißen ein. Mit 8:0 (4:0) bezwangen die Mülheimer den punktlosen Tabellenletzten. In die Torschützenliste trugen sich Alperen Keskin (3), Abdul Agirman (2), Asil Gerim, Benjamin Reule und Mehdi Didar ein.

Rückkehrer Michael Siminenko trifft für den 1. FC Mülheim

Mit einem 2:0 (1:0)-Heimerfolg über die SG Wanheimerort/Taxi komplettierte der 1. FC Mülheim den Reigen der Mülheimer Sieger. Ivan Wetshemungu brachte die „Löwen“ nach einer halben Stunde in Führung. Den Endstand besorgte in der 67. Minute Rückkehrer Michael Siminenko.