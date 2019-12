Uhlenhorst hat weiter alle Chancen auf das Viertelfinale

Die Hinrunde in der Hallenhockey-Bundesliga hat das Damenteam des HTC Uhlenhorst unter sechs Teams auf dem dritten Platz abgeschlossen. Durch das 3:3 (3:3)-Unentschieden gegen den Tabellenzweiten Rot-Weiss Köln am Samstag haben die Mülheimerinnen es weiterhin in der Hand, sich aus eigener Kraft für das Viertelfinale der deutschen Meisterschaft zu qualifizieren. Am Sonntag folgte der Pflichtsieg im Auswärtsspiel gegen Schlusslicht Club Raffelberg. Dieser fiel mit 10:1 (4:0) sehr deutlich aus.

In der Partie gegen Rot-Weiss Köln fielen alle sechs Tore in der ersten Halbzeit. Zunächst konnte Lara Birkner den HTCU frühzeitig mit 1:0 in Führung bringen (3.). Dann gerieten die Gastgeberinnen in der Sporthalle an der Lehnerstraße mit 1:3 in Rückstand. Für den 3:3-Ausgleich sorgten die Uhlenhorster Stürmerinnen Toni Meister (24.) und Dinah Grote (30.)

HTCU-Coach Kamphaus ist mit der Leistung seines Teams zufrieden

„Beiden Teams war anzumerken, dass es in diesem Spiel um viel ging. Es war von der ersten Minute an Feuer drin. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hätten wir die Grundlage für einen möglichen Sieg legen können“, kommentierte Uhlenhorsts Trainer Daniel Kamphaus. „Mit Blick auf die Schlussphase geht das Unentschieden aber in Ordnung. Es war von uns ein gutes Match. Die Spielerinnen haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“

Eine klare Angelegenheit war das Auswärtsspiel am Raffelberg. Beim 10:1-Triumph trugen sich Petra Ankenbrand (3), Dinah Grote (3), Lucie Hiepen (2), Katharina Kiefer und Aina Kresken in die Liste der Schützinnen ein. Ankenbrand, Neuzugang vom Rüsselsheimer RK, präsentierte sich an diesem Wochenende in toller Form. Kamphaus: „Petra hat viel Zug nach vorne bewiesen und oft Gefahr ausgestrahlt. Es ist zu merken, dass sie bei uns angekommen ist und sich wohl fühlt.“

HTC Uhlenhorst - RW Köln 3:3 (3:3)

Tore: 1:0 Birkner (3.), 1:1 Busch (9., KE), 1:2 Weber (11., KE), 1:3 Stöckel (20.), 2:3 Meister (24.), 3:3 Grote (30.)

Club Raffelberg - HTC Uhlenhorst 1:10 (0:4)

Tore: 0:1 K. Kiefer (3.), 0:2 Grote (5.), 0:3 Hiepen (9.. KE), 0:4 Ankenbrand (30.), 0:5 Ankenbrand (39., KE), 0:6 Kresken (44.), 1:6 Bock (45.), 1:7 Grote (48., KE), 1:8 Ankenbrand (53.), 1:9 Grote (57.), 1:10 Hiepen (59., KE)