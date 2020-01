Uhlenhorst II gelingt der Derbysieg gegen Kahlenberg

Beinahe trotzig reagierte Dennis Ströder, Trainer des Kahlenberger HTC, auf die 3:5 (2:2)-Niederlage seines Damen-Hockeyteams bei der Zweitvertretung des HTC Uhlenhorst.

„Das wirft uns nicht aus der Bahn. Wir werden nächste Woche umso entschlossener auftreten“, meinte der Coach nach dem Schlusspfiff der Partie in der 2. Hallen-Regionalliga.

Ausgeglichene Partie am Uhlenhorst

Die 50 Zuschauer sahen in der Sporthalle am Uhlenhorstweg ein ausgeglichenes und intensiv geführtes Spiel. In der ersten Halbzeit erzielten Katharina Barth und Kim Guyet die Tore für die Gastgeberinnen, Lara Broll und Lya van Emmerich per Strafecke die Treffer für den KHTC.

Nach dem Wechsel brachte Guyet den HTCU II mit 3:2 in Führung. Stefanie Kleine-Klopries glich zum 3:3 aus. Unmittelbar nach diesem Tor war Katharina Barth erneut erfolgreich — 4:3 für Uhlenhorst II.

Marie Hahn trifft zur Entscheidung

Gut zwei Minuten vor dem Ende fiel die Entscheidung. Marie Hahn hatte eine Strafecke zum 5:3 verwandeln können. „Unser Sieg war am Ende nicht unverdient, aber schon etwas glücklich. Das Projekt Aufstieg kann beim KHTC weitergeführt werden, da der Konkurrent aus Köln ebenfalls verloren hat“, meinte HTCU-Trainer Hanns-Peter Windfeder. Tabellenführer Club Raffelberg II besitzt kein Aufstiegsrecht.