Uhlenhorst zeigt „erwachsene Leistung“ und gewinnt souverän

Souverän haben die Damen des HTC Uhlenhorst die letzte Aufgabe des Jahres gelöst. Beim Bonner THV setzte sich das Team von Daniel Kamphaus mit 8:2 (6:1) durch – den vom Trainer erwarteten Spielverlauf gab es aber nicht.

„Wir müssen geduldig sein und Bonn etwas müde spielen“, hatte Kamphaus vor der Partie in Bonn gesagt. Seine Mannschaft hatte darauf aber mal so gar keine Lust, gab von Beginn an Vollgas und führte bereits nach 24 Minuten mit 5:0. Je zweimal Petra Ankenbrand und Dinah Grote, sowie Maren Kiefer schossen die komfortable Führung heraus. Vor der Halbzeit machte Kiefer sogar noch das halbe Dutzend voll.

Uhlenhorst-Trainer ist von der Leistung begeistert

„Die Mädels haben extrem viel Gas gegeben, Bonn nie zur Entfaltung kommen lassen und auch die Konter der Gastgeber immer unter Kontrolle gehabt“, lobte Kamphaus den Auftritt seiner Mannschaft.

Nach dem Seitenwechsel flachte das spiel dann etwas ab, die Bonner trafen nach 51 Minuten zum zweiten Mal an diesem Nachmittag, ehe Dinah Grote per Siebenmeter und Katharina Kiefer den 8:2 Endstand besorgten.

Uhlenhorst hat die Play-offs in der eigenen Hand

„Bonn hat sich bis zum Schluss nicht aufgegeben und bei uns fehlte dann vielleicht der letzte Schritt, um das Ergebnis noch höher zu schrauben. Insgesamt haben wir aber sehr konzentriert und erwachsen gespielt“, war Kamphaus mit der Leistung zufrieden.

Hinter Düsseldorf liegen die Uhlenhorster über Weihnachten auf dem zweiten Platz, Verfolger Köln hat einen Punkt und ein Spiel Rückstand. „Wir haben es selbst in der Hand, in die Play-offs einzuziehen. Mehr kann man nicht erwarten“, so Kamphaus. Am 2. Januar starten die Damen in die Vorbereitung auf die entscheidende Phase der Saison.

Bonner THV – HTC Uhlenhorst 2:8 (1:6)

Tore: 0:1 Ankenbrand (6.), 0:2 M. Kiefer (12.), 0:3 Ankenbrand (19.), 0:4, 0:5 Grote (22., 24.), 1:5 (27.), 1:6 M. Kiefer (30.), 2:6 (51.), 2:7 Grote (52., 7m), 2:8 K. Kiefer (60.).

HTCU: Jovy – Birkner, M. Kiefer, Windfeder, Grote, Köllinger, Kresken, Ankenbrand, K. Kiefer, Terber, Hiepen, Meister.

Grüne Karte: – / Meister

Schiedsrichter: Völker – Wagner