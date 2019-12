Uhlenhorsterinnen holen nur einen Punkt am Doppelspieltag

Nach dem passablen Auftakt in die Hallenhockey-Bundesliga gegen Bonn (5:2) gab es für die Damen des HTC Uhlenhorst ein enttäuschendes Wochenende. Am Doppelspieltag gegen den Crefelder HTC und den Düsseldorfer HC sprang für die Mülheimerinnen lediglich ein Punkt heraus.

Schon das erste Spiel gegen Krefeld lief für das Team des Trainergespanns Daniel Kamphaus/Phil Neuheuser nicht optimal. Lediglich 3:3 (1:2) spielten die Uhlenhorsterinnen auswärts in Krefeld.

„Wir sind als Favorit ins Spiel gegangen, aber Krefeld hat gut dagegengehalten. Wir haben leider nicht das gezeigt, was unserem Anspruch entspricht. Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht, zu ungenau gepasst und waren vor dem Tor nicht effektiv genug“, sagte Co-Trainer Phil Neuheuser, der alleine an die Linie stand, weil Daniel Kamphaus krankheitsbedingt absagen musste.

Ankenbrand kann zweimal ausgleichen

Von Beginn an war im Spiel der Uhlenhorsterinnen der Wurm drin. Bereits in der 9. Minute gerieten sie in Rückstand. Zwar konnte Petra Ankenbrand ausgleichen (16. Minute), doch keine zehn Minute später klingelte es nach einer Strafecke der Gastgeberinnen schon wieder im Uhlenhorster Kasten. Und so ging es auch in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff war es erneut Ankenbrand, die die Partie wieder ausglich (39.). Doch das Remis hielt nicht lange. Zwei Minuten später gingen die Krefelderinnen wieder in Führung (41. KE). Dinah Grote konnte in der 44. Minute zwar wieder den Ausgleich erzielen, mehr war an diesem Tag aber nicht drin.

Zwar ein besseres Spiel zeigten die Uhlenhorsterinnen in der zweiten Begegnung des Wochenendes, ernteten dieses Mal aber keine Punkte. Gegen den Düsseldorfer HC gab es eine 3:6-Niederlage. Zur Pause hatte es noch 2:2-unentschieden gestanden und bis kurz vor dem Ende hatten die Uhlen sogar noch die Chance auf den Sieg.

„Nach der Niederlage gegen Krefeld haben die Mädels eine gute Reaktion gezeigt und sich auch richtig ins Spiel reingekniet“, sagte Daniel Kamphaus. Seinem Team stand allerdings auch ein anderes Kaliber als am Vortag gegenüber.

Letzte Konsequenz hat gefehlt

„Bis zur Pause konnten wir das Spiel offen gestalten, dann hat in den entscheidenden Momenten aber immer der eine kleine Schritt und die letzte Konsequenz gefehlt“, fand der Uhlen-Coach.

So konnten die Gastgeberinnen zwischenzeitlich auf 4:2 davonziehen, ehe Maren Kiefer mit ihrem Treffer (57.) den Anschluss wieder herstellte. „Quasi im direkten Gegenzug haben wir die Ecke und das 3:5 kassiert. Damit war die Partie dann entschieden“, so Kamphaus.

Durch das etwas missglückte Wochenende sind die HTCU-Damen in der Tabelle der Gruppe West auf den dritten Platz abgerutscht. Der würde nicht zur Qualifikation für das Viertelfinale reichen. „Nächstes Wochenende brauchen wir dringend sechs Punkte“, sagte Kamphaus.

Crefelder HTC - HTC Uhlenhorst 3:3 (2:1)

Tore: 1:0 (9.), 1:1 Ankenbrandt (16.), 2:1 (26., KE), 2:2 Ankenbrandt (39.), 3:2 (41., KE), 3:3 Grote (44.)

Düsseldorfer HC - HTC Uhlenhorst 6:3 (2:2)

Tore: 1:0 (7.), 1:1 Grote (KE, 12.), 1:2 (KE, 24.), 2:2 (27.), 3:2 (31.), 4:2 (40.), 4:3 Kiefer (57.), 5:3 (KE, 58.), 6:3 (7m, 60.)