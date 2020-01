Mülheim. So richtig rund läuft es in der Vorbereitung des Mülheimer Landesligisten VfB Speldorf noch nicht. Jetzt geht es gegen einen Oberligisten.

VfB Speldorf empfängt den Oberligisten VfB 03 Hilden

Nach dem 3:4 gegen die U19 des ETB Schwarz-Weiß Essen und dem 1:4 gegen den Mülheimer SV 07 warten die Landesliga-Fußballer des VfB Speldorf weiterhin auf den ersten Sieg im Jahr 2020. Auch am Sonntag stehen sie vor einer hohen Hürde.

VfB Hilden ist in Speldorf zu Gast

Zu Gast an der Saarner Straße ist mit dem VfB 03 Hilden der Tabellenelfte der Oberliga Niederrhein. Unter normalen Umständen werden die Gäste dem VfB wohl seine Schwächen aufzeigen. Dies gilt es dann in zwei Wochen positiv umzusetzen, wenn es im Duell beim SC Düsseldorf-West erstmals wieder um Punkte geht.

Dazwischen stehen noch die beiden Testspiele beim TSV Meerbusch II am Mittwochabend und bei der SG Unterrath am kommenden Sonntag. Danach müssen die Mülheimer liefern, um in der Liga zu bleiben.