Yvonne Li: „Badminton ist in Indonesien legendär“

Der Heimatbesuch tat richtig gut. Weihnachten und Neujahr habe ich bei meiner Familie in Norderstedt bei Hamburg verbracht.

Einfach mal aus dem Alltag rauskommen. Das ging auch nach für eine Woche schon ganz gut.



Bundesliga und Turniere stehen vor der Tür

So richtig abschalten war aber nicht möglich, da am vergangenen Wochenende direkt wieder ein Bundesligaspieltag auf dem Programm stand, außerdem geht es am Freitag auf eine Asientour.

Vor Weihnachten lief es mit drei Viertelfinalteilnahmen in Schottland und Italien ja ganz gut, mal schauen, wie es in Indoniesen und Thailand wird.





Gerade in Indonesien wird Badminton noch einmal ganz anders gefeiert als in den anderen Ländern. Die Atmosphäre dort soll legendär sein. Ich selbst war noch nie da und bin entsprechend sehr gespannt. Ich werde berichten, wie es war.

Yvonne Li, geboren am 30. Mai 1998, lebt und trainiert in Mülheim und ist aktuell die beste deutsche Badmintonspielerin. Sie möchte zu Olympia, „weil es die größte Sportveranstaltung der Welt ist“.