Mülheim. Das Quäntchen Glück fehlte der DJK Styrum an der einen oder anderen Stelle. In Summe waren es im Spiel gegen Uerdingen dann zu viele Fehlwürfe.

Die Landesliga-Frauen der DJK Styrum 06 haben gegen Bayer Uerdingen zu Hause 19:24 (8:14) verloren.

Dabei haben die Gastgeberinnen gegen den Tabellenfünften von Beginn an zurückgelegen.

Styrum liegt zur Pause hoch zurück

In der Anfangsphase blieben sie zumindest noch in Reichweite. Nach rund 18 Minuten schaffte das Team von Trainer Gunnar Müller sogar zeitweise den Anschluss (5:6). Der Ausgleich fiel aber nicht. Bis zur Pause hatten sich die Uerdingerinnen über ihr Tempospiel bereits mit sechs Toren abgesetzt.

In der zweiten Halbzeit konnten die „06erinnen“, die sich für das Spiel mit Nicole Hidding, Sarah Husemann und Theda Groeger erneut dreifache Unterstützung aus der zweiten Mannschaft holen mussten, den Rückstand nicht nochmal wieder einholen. Stattdessen erhöhten die Gäste auf in der Spitze acht Tore (21:13). Am Ende waren es noch fünf Treffer.

Nachholspiel gegen den ETB am Dienstag

„Es war eine unglückliche Niederlage. Wir haben vier Siebenmeter verworfen und zu oft Latte und Pfosten getroffen“, so Trainer Gunnar Müller. Am Dienstag steht das Nachholspiel gegen den ETB an.

Styrum - Bayer Uerdingen 19:24 (8:14)

DJK: Stöckl, Gitzler (4/2), Bachmann (1), Husemann, Groeger, Schaare (4/3), Hidding (2), Nell (7/4), Kroll (1).