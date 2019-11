Der Mülheimer FC 97 will seine erfolgreiche Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag, 15.15 Uhr, mit einem Sieg bei der Reserve des 1. FC Bocholt beenden. Das Duell Erster gegen Vorletzter scheint eine klare Sache zu werden. Doch zwei Ergebnisse sollten dem MFC eine Warnung sein.

Denn die Hälfte ihrer erst zwölf Punkte haben die „Schwatten“ in den Spielen gegen den Tabellenzweiten Viktoria Buchholz und den Dritten SV Biemenhorst geholt. Beide bezwang Bocholt mit 2:1. Auf der anderen Seite ging ein Testspiel in der letzten Woche gegen den benachbarten A-Ligisten Olympia Bocholt mit 1:4 verloren.

Daniele Autieri vertritt Trainer Hakan Katircioglu

In der Woche vor dem Totensonntag haben die Mülheimer das Training etwas lockerer absolviert. „Wir hatten den ein oder anderen angeschlagenen“, erklärt Co-Trainer Daniele Autieri, der an diesem Wochenende die Verantwortung übernimmt, weil Hakan Katircioglu aus beruflichen Gründen in der Türkei weilt.

Am Sonntag wird aber nur noch Murat Ergin fehlen, der ebenfalls im Urlaub ist. Aus demselben kommt Torwart Efe Özkan rechtzeitig zurück. Er wird am Sonntag wie gehabt im Tor stehen. In der vergangenen Saison verpasste er nur eine Partie, in dieser Spielzeit noch keine.

Verletzte kehren nach und nach zurück

Im Tor gibt es beim MFC also den wenigsten Handlungsbedarf und auch den restlichen Kader sehen die Verantwortlichen zurzeit als gut und breit genug an. Zumal Soner Yavuz nach ersten Einsatzminuten eine immer größere Option wird. Auch Lucas do Espirito hat das Training wieder aufgenommen. Im Februar wird dann auch noch der Langzeitverletzte Lalo Touray dazustoßen.