Zwei Uhlenhorster für Hallen-Europameisterschaft nominiert

Mit Jan Schiffer und Moritz Ludwig hat Bundestrainer Valentin Altenburg zwei Spieler vom HTC Uhlenhorst für die Hallenhockey Europameisterschaft in Berlin nominiert. Auch der Uhlenhorster Co-Trainer ist mit dabei. Das Turnier findet vom 17. bis 19. Januar statt.

„Wir hatten ja schon früh kommuniziert, dass aus dem Olympiakader für Tokio keine Spieler zur Verfügung stehen würden, weil dieser parallel in Valencia zum Vorbereitungslehrgang ist“, so Altenburg.

Kader mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024

„Und dass wir stattdessen eine perspektivische Mannschaft aufbieten, in der ganz sicher einige derjenigen stehen, die Deutschland 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris vertreten werden. Dazu bin ich froh über einige extrem starke Hallenspieler, die in der aktuellen Bundesligasaison ihre Klasse gezeigt haben“, so Altenburg.

Der Bundestrainer setzt auf einen jungen Perspektivkader, der von Routinier und Olympiasieger Jan Philipp Rabente geführt werden soll. Ob Jan Schiffer dabei sein kann entscheidet sich noch – der Uhlenhorster Angreifer fiel am vergangenen Wochenende verletzt aus.

Zuletzt gewann Deutschland zwei Mal eine Medaille

Vor zwei Jahren gewann Deutschland Bronze, 2016 holte das Team den Titel. Als dritter Uhlenhorster ist Johannes Schmitz als einer der Co-Trainer von Valentin Altenburg mit dabei.