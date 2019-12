0:2 gegen 08/29: Arminia II rutscht langsam ab

Bezirksliga, Gruppe 6:

SF Königshardt –

BG Überruhr So 13 Uhr

Nach dem Rücktritt von Dusan Trebaljevac könnte die Aufgabe für den Tabellensechzehnten kaum größer sein. Mit Überruhr kommt der souveräne Spitzenreiter an den Pfälzer Graben. Richard Zander und Sven Matuszczak übernehmen das Ruder und wollen sich möglichst teuer verkaufen.





SC 20 –

Fortuna Bottrop So 14.15

Die Knappen haben vier Spiele nicht mehr verloren und Arminia Klosterhardt auf Platz zwei fest im Visier. „Ich habe Fortuna auch weiter vorne erwartet, sie haben eine gute Qualität im Kader und gerade vorne super Fußballer“, warnt Spielertrainer Ümit Ertural vor dem Neunten. „Wir dürfen uns keine Ausrutscher mehr erlauben, wir werden alles in die Waagschale werfen.“ Personell kann Ertural aus den Vollen schöpfen.





SC Werden-Heidhausen –

Sterkrade 06/07 So 15

Nach wie vor ist die Situation der Sterkrader zum Rückrundenstart bedenklich, nur zwei Zähler trennen 06/07 vom Relegationsplatz. „Wir müssen in den beiden letzten Spielen des Jahres punkten, um an Weihnachten über dem Strich zu stehen“, gibt Georg Mewes die Marschroute vor. Gerrit Kriegisch und Enver Ünal fehlen.





SF Katernberg –

BW Oberhausen So 15

Für das Schlusslicht stehen zwei möglicherweise vorentscheidende Spieltage an. Denn ohne weitere Punkte könnte es für die Liricher im neuen Jahr eine Mammutaufgabe werden, noch über den Strich zu klettern. Daher muss in Katernberg zwingend Zählbares geholt werden. „Wir wollen in der Rückrunde umsetzen, was wir in der Hinrunde nicht geschafft haben“, blickt Samet Arik auf die letzten Spiele des Jahres. Kapitän Said Koumbaz fehlt weiterhin.

Arminia Klosterhardt –

Adler Osterfeld So 15.15

Zum Start in die Rückrunde gibt es das Top-Spiel im Estadio. „Wir müssen jetzt Konstanz reinbringen und die Leistung bestätigen“, fordert Marcel Landers. Aber der Linienchef ist gewarnt. „Wir wissen um die Stärke von Adler, vor allem mit Tobias Hauner und Joel Goldberg. Wenn wir die aus dem Spiel bekommen, bin ich guter Dinge.“ Das Hinspiel im Waldstadion endete Unentschieden. „In dieser Liga gibt es drei Top-Teams, einer davon ist Klosterhardt. Arminia ist natürlich der klare Favorit, aber wir hoffen, punkten zu können“, sagt Gästetrainer Udo Hauner. Beide können personell aus den Vollen schöpfen.

Gruppe 5:

Arminia Klosterhardt II –

RW Mülheim So 13

Der Aufsteiger empfängt zum Start in die Rückrunde das Tabellenschlusslicht. Und ein Sieg gegen die mit nur fünf Zählern abgeschlagenen Mülheimer wird dringend benötigt, weiß auch Trainer David Löchte. „Mit dem Ergebnis von Donnerstag stehen wir am Sonntag natürlich unter Druck, um den Abstand auf den Relegationsplatz wieder ausbauen zu können.“ Personell wird Löchte auf Simon Steinberg verzichten müssen, ansonsten ist die Personallage unverändert.





Arminia Klosterhardt II –

SV Friedrichsfeld 0:2 (0:2)

Zwei Punkte trennen die Arminen nach der Niederlage im Nachholspiel gegen die zuvor punktgleichen Friedrichsfelder nur noch von den Abstiegsplätzen. Ein individueller Fehler im Aufbauspiel und ein Konter besiegelten die Niederlage der Arminen. „Wegen der verschlafenen ersten Halbzeit geht das Ergebnis in Ordnung“, beurteilt Trainer David Löchte. „Dann haben wir besser gespielt und gute Chancen gehabt, aber unter dem Strich ist es das gerechte Ergebnis.“ Tobias Quast und Simon Steinberg scheiterten nach der Halbzeit knapp am Anschlusstreffer, so dass die Voerder die Punkte mitnahmen.