NRW Liga

PSV Oberhausen –

TTV Rees Groin 2:9

Keine Bonuspunkte für die Polizeisportler. Zwar hätten die Gastgeber das Ergebnis durchaus knapper gestalten können, doch im oberen Paarkreuz fehlte Adrian Skara und Alexander Michajlov das Glück. Skara verlor zwei Mal im fünften Satz, Michajlov einmal. Pierre Klein zeigte, dass es auch anders herum geht und tütete im Einzel dann einen Punkt ein. Michajlov und Dirk Wächtler sammelten im Doppel Selbstvertrauen für die kommenden Partien gegen die direkte Konkurrenz.

PSV: Michajlov/Wächtler, Klein.





Verbandsliga

Post SV –

Anrather TK 7:9

Kein Befreiungsschlag für die Postler, die in einer umkämpften Partie die Chance auf zumindest ein Remis liegen gelassen haben. Der Abstand auf die Relegation beträgt weiterhin vier Punkte, der Aufsteiger kann die Beine also noch nicht hochlegen. Im Heimspiel am Wochenende hätte gut und gerne was Zählbares herausspringen können, schließlich ließen die Postler fünf von acht Chancen im fünften Satz ungenutzt. Das Entscheidungsdoppel war dann letztlich eine klare Kiste.

Post: Poll/Gerlitz, Schüring/Schroll, Frintrop (2), Schüring, Schroll, Gerlitz.





Landesliga

PSV Oberhausen II –

SSV Preußen Elfringhausen 9:5

Mit dem Abstieg gar nichts zu tun hat die PSV-Reserve, die sich auf ihre junge Garde ganz hervorragend verlassen kann. 2:1 nach den Doppeln in Führung liegend, schraubten Waldemar Zick und Bado Secer das Ergebnis in die Höhe. Den Vorsprung gab der PSV nicht mehr ab und setzte sich völlig verdient durch. Platz drei ist damit gefestigt.

PSV II: Zick/Biegierz, Secer/Preuß, Zick, Secer (2), Preuß (2), Hölper (2).

SG Schönebeck –

SC Buschhausen II 8:8

Ein verschlafener Start kostet die Zwölfer wichtige Punkte. Nach Matthias Augstein und Björn Kürten im Doppel sowie Kürten im Einzel kam lange nichts. Erst Ersatzmann Maximilian Winck verkürzte im unteren Paarkreuz auf 3:5. Diese Hypothek holten Kürten – mit seinem zweiten Sieg – Augstein, Christoph Brüggenhorst und Achim Goldau auf und ermöglichten zumindest die Punkteteilung. Die ließen sich Augstein und Kürten nicht nehmen und sicherten den Punkt bevor es Freitag zum PSV geht. Da schenken sich beide traditionell nichts.

SCB II: Augstein/Kürten (2), Kürten (2), Winck, Augstein, Brüggenhorst, Goldau.