Arminia-Coach Marcel Landers: „Die Jungs ziehen super mit“

Arminia Klosterhardt und Kapitän Mirac Bayram (links) haben in der Landesliga bisher eine gute Punkte-Ausbeute zu bieten.

Oberhausen Bisher spielt Arminia Klosterhardt eine starke Runde in der Fußball-Landesliga. Dies soll auch nach dem Re-Start so weitergehen.

„Je länger die Pause anhält, desto mehr merkt man, wie sehr einem der Fußball fehlt“, bringt Marcel Landers seine Gefühlslage auf den Punkt. Seit gut zweieinhalb Monaten ruht für den Fußball-Landesligisten Arminia Klosterhardt der Ball. Und seit Dienstag ist klar: Die Truppe vom Hans-Wagner-Weg muss sich auch weiterhin in Geduld üben, ehe es wieder auf den grünen Rasen zurückgehen kann.

Bis mindestens 31. Januar wurde der zweite Corona-Lockdown seitens der Politik verlängert. „Daran führt derzeit kein Weg vorbei, wobei wir weiterhin einen hohen Trainingsaufwand bertreiben“, so Landers, der sich einmal pro Woche per Videoschalte mit seinen Spielern austauscht. Daneben sind zweimal pro Woche Laufeinheiten zu absolvieren, um weiterhin voll im Saft zu bleiben. „Man muss definitiv sagen, dass die Jungs da super mitziehen. Unser Fitnessstand ist gut, sodass wir jederzeit bereit wären, wieder voll zu trainieren.“

Verlängerung der Vorbereitungszeit?

Wann dies allerdings genau der Fall sein wird, ist derzeit völlig offen. Vor Anfang März ist laut Fußballverband Niederrhein (FVN) eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs nicht vorstellbar. In der Landesliga Gruppe 3, in der die Arminia spielt, sind im Schnitt bisher sieben Partien absolviert worden. Bei insgesamt 14 Teams scheint es somit durchaus noch realistisch zu sein, dass die komplette Saison zu Ende gespielt werden kann. „Wenn es bis Anfang März wieder losgehen sollte, dürfte das sicherlich machbar sein“, so Landers. „Und selbst wenn es bis Mai dauert, dürften wir zumindest die Hinrunde schaffen.“

Denn, so lautet die Ansage des FVN, muss bis zum 30. Juni zumindest 50 Prozent der Partien absolviert worden sein, damit die Saison gewertet werden kann. Ob sich durch die lange Corona-Pause auch die Vorbereitungszeit vor dem Re-Start von zwei auf möglicherweise vier Wochen verlängert, wird sich noch zeigen. Landers: „Vier Wochen wären natürlich besser, aber wir könnten auch weiterhin mit den zwei Wochen leben. Schließlich wären die Bedingungen für alle Teams gleich.“

„Zufrieden bin ich ja bekanntlich nie"

In der Landesliga-Tabelle stehen die Klosterhardter aktuell auf einem beachtlichen vierten Platz. Zwölf Punkte sammelte der Aufsteiger bereits, stellt mit 16 Treffern (zusammen mit dem VfB Frohnhausen, SV 09/35 Wermelskirchen und VfB Speldorf) die beste Offensive der Liga. „Zufrieden bin ich ja bekanntlich nie. Aber sicherlich haben wir uns bisher achtbar aus der Affäre gezogen und wollen an den guten Start anknüpfen“, lautet das Zwischenfazit des Arminia-Trainers.

Neben seinem eigenen Team denkt Landers, der auch in der Jugendarbeit der Arminia tätig ist, auch an den Fußball-Nachwuchs. „Für die Kinder und Jugendlichen tut es mir besonders leid. Die ständig bei Laune zu halten, ist nicht einfach, wenn derzeit offen ist, wann es wieder weitergeht.“ Doch trotz der ungewissen Zukunft ist für den Familienvater eines ganz wichtig zu betonen: „Egal wie oft man es auch anspricht, aber: Die Gesundheit aller steht nachwievor an erster Stelle.“