Arminia Klosterhardt behält Punkte und Trainer Landers

Bezirksliga, Gruppe 6

Adler Osterfeld –

SC 20 1:1 (1:1)

Auch im zweiten Derby des Spieltages gab es wie in Sterkrade ein Remis. „Das Unentschieden ist schon ein gerechtes Ergebnis. Die Führung war verdient, nach dem Elfer war der SC 20 sehr stark und hat uns an die Wand gespielt“, meinte Adler-Trainer Udo Hauner. Torhüter Kevin Strauch rettete zweimal in höchster Not, so ging es nach den Treffern von Tobias Hauner (13.) und Elvis Grohmanns Elfmetertor mit einem 1:1 in die Pause. „In der letzten Viertelstunde war es ein offener Schlagabtausch. Gerechtes 1:1 und ein guter Abschluss für 2019“, so Hauner.

Sein Gegenüber Ümit Ertural war mit der Ausbeute nicht so zufrieden. „Die Mannschaft hat die Reaktion gezeigt, die ich mir vorgestellt habe. Zu Beginn haben wir zu viele Fehler gemacht, nach Rückstand kamen wir mit viel Leidenschaft und Wucht wieder ins Spiel“, so der Spielertrainer. „Adler kann wohl etwas besser mit dem Punkt leben, jetzt werden wir nach der Pause versuchen weiter oben anzugreifen.“

Mit sechs Punkten Rückstand auf den Zweitplatzierten Arminia Klosterhardt gehen die Knappen im neuen Jahr ins Aufstiegsrennen.





BW Oberhausen –

Arminia Klosterhardt 1:3 (0:1)

In Lirich gab es zum Abschluss des Jahres keine Überraschung, der Favorit aus Klosterhardt setzte sich letztlich verdient durch. „Heute sind nur die drei Punkte wichtig, Das war kein Leckerbissen, aber wir haben verdient gewonnen“, war Gästetrainer Marcel Landers, der seine Zusammenarbeit mit der Arminia am Freitag verlängerte, mit der Punkteausbeute zufrieden. „Drei Punkte, der Rest interessiert uns heute nicht.“ Mehmet Dag sorgte für die Halbzeitführung der Klosterhardter, die Mehmet Kafli in der 50. Minute ausglich. Doch der Tabellenzweite behielt die Oberhand und krönte sich letztlich durch die Tore von Nico Harder und U19-Spieler Fatih Gönül zum Derbysieger.

„Wir haben eigentlich gut gestanden und diszipliniert gespielt“, so BWO-Trainer Samet Arik. „Leider kommt nach dem Ausgleich mal wieder ein fataler Fehler zum 1:2. Wir wollen die Pause jetzt nutzen, um nachzudenken und im neuen Jahr angreifen.“





Gruppe 5:

Duisburger FV 08 –

Arminia Klosterhardt II 0:4 (0:0)

Nach dem Remis gegen Schlusslicht Rot-Weiß Mülheim forderte David Löchte eine Reaktion seiner Mannschaft. Die Arminen zeigten eine starke Partie beim Tabellennachbarn und fuhren den ersten Sieg nach zuvor vier sieglosen Spielen ein. „Das war ein ganz wichtiges Spiel für uns. Dank einer kämpferisch und fußballerisch hervorragenden Leistung haben wir den erhofften Befreiungsschlag geschafft“, so Trainer Löchte, der mit seiner Mannschaft in der engen Gruppe 5 auf Platz neun überwintert. „Am Ende war das auch in der Höhe ein verdienter Erfolg.“ Den Torreigen eröffnete Tobias Quast mit einem Traumtor von der Grundlinie. Julian Birkholz und Alexandros Sidiropoulos (2) legten nach und sicherten den Dreier für den Aufsteiger.