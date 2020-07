Auch Taucher und Unterwasserrugby-Spieler wieder aktiv

Oberhausen. Auch beim TC 69 geht es weiter Richtung Normalität. Die Wassersportler des Vereins steigen jetzt wieder ins Training ein.

„Flasche voll!“, heißt es bei der Tauchsportabteilung (TSA) im TC 69 Sterkrade wieder. Das gesamte Frühjahr über hatte das Vereinsleben angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie praktisch auf Eis gelegen. Jetzt fährt die Abteilung ihre Aktivitäten schrittweise wieder hoch.

So bietet sie ihren Sporttauchern wieder einen Füllservice an: Einmal in der Woche läuft der Kompressor für ein paar Stunden, um die Pressluftflaschen der TSA-Mitglieder zu füllen, die dann zum Beispiel im Vereinssee in Duisburg abtauchen können.

200 Mitglieder der TSA atmen auf

Der Trainings- und Ausbildungsbetrieb der TSA mit ihren mehr als 200 Mitgliedern kommt wieder auf Touren, wenn auch teils in reduzierter Form: So findet unter den gegebenen Auflagen im Hallenbad Oberhausen wieder ein Jugendtraining statt, und auch die „Rupper“ der Unterwasser-Rugby-Sparte haben das Training im Bad aufgenommen.

Kurse auch in den Ferien

Die TSA-Freitaucher weichen vom Hallenbad auf den Vereinssee aus, um dort das Tauchen ohne Atemgerät zu trainieren. Und auch die Ausbildungskurse zu den begehrten und international anerkannten Tauchbrevets werden fortgesetzt, nachdem der Verband Deutscher Sporttaucher (VDST) grünes Licht gegeben hat.

„Die Corona-Zwangspause war lang, wir fühlten uns wie Fische auf dem Trockenen“, sagt Abteilungsvorsitzender Michael Gresshoff.

„Jetzt können wir endlich ins Wasser, ob im Hallenbad oder im Freiwasser. Ich freue mich, dass wir unseren Mitgliedern zum Start in die Sommerferien Angebote machen können – erstmals über die ganzen Ferien hinweg. Denn mancher Tauchurlaub fällt wegen anhaltender Reisebeschränkungen in diesem Jahr ins Wasser.“