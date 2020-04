„Es ist kompliziert“, sagt Sebastian Küppers und meint damit keinen Beziehungsstatus in den sozialen Medien, sondern die Situation im Basketball im Allgemeinen und für den TV Jahn Königshardt im Besonderen.

Der Westdeutsche Basketball-Verband hat bekanntlich den Spielbetrieb in allen WBV-Jugendligen und den WBV-Seniorenligen unterhalb der Regionalliga Damen und der 1. Regionalliga Herren für beendet erklärt. Die aktuellen Tabellen werden als offizielle Abschlusstabellen geführt. Im Seniorenbereich werden diese Tabellen für die Vergabe der Anwartschaften beziehungsweise Teilnahmerechte für die Saison 2020/2021 herangezogen.

Härtefälle vermeiden

Der WBV erläutert auf seiner Homepage: „Um Härtefälle zu vermeiden, wird es im Seniorenbereich folgende zusätzliche Regelung geben: Die auf Platz eins stehende Mannschaft jeder Spielgruppe erhält die Anwartschaft für die nächst höhere Liga. Sofern eine Mannschaft unter realistischen Aspekten rechnerisch ebenfalls den ersten Platz hätte erreichen können, kann sie eine Wildcard für die Saison 2020/2021 für die nächst höhere Liga beantragen.“

In genau diesem Szenario stecken die Jahner, die in der Oberliga als Vizemeister durchs Ziel dribbeln, rein rechnerisch aber sogar die Möglichkeit gehabt hätten, die TG Düsseldorf auf ihrem Weg zurück in die 2. Regionalliga noch abzufangen.

Eigentlich zu viel Federn gelassen

Inwieweit das realistisch gewesen wäre, steht auf einem anderen Papier. Zwar hatten die Königshardter zwischenzeitlich auf ein „Endspiel“ am letzten Spieltag gegen die Landeshauptstädter gehofft, dafür aber eigentlich zuletzt selbst zu viel Federn gelassen. Bei noch vier Partien im nun hinfälligen Terminkalender beträgt der Rückstand sechs Zähler. Zudem ging das Hinspiel gegen die TGD mit 69:87 deutlich verloren. Düsseldorf hätte für den Meistertitel also nur noch zwei Punkte benötigt und in Königshardt mit nicht mehr als 17 Punkten Differenz verlieren dürfen.

„Es wäre sehr, sehr schwer geworden, Düsseldorf noch abzufangen, zumal wir auch noch das schwere Spiel gegen Hilden gehabt hätten und Düsseldorf selbst noch hätte mehrmals überraschend patzen müssen“, räumt Jahn-Trainer Sebastian Küppers ein. Allerdings ist bereits die Vize-Meisterschaft ein großer Erfolg für ihn und sein Team und könnte dazu führen, dass der TV Jahn als Tabellenzweiter noch ganz ohne Wildcard-Antrag gefragt wird, ob er sich einen Start in der 2. Regionalliga vorstellen könnte.

ETB noch mit Fragezeichen versehen

Dann nämlich, wenn von dort zwei Mannschaften in die Oberliga 2 absteigen. „In der Regionalliga gibt es nicht zuletzt wegen Essen noch einige Fragezeichen bezüglich der kommenden Saison“, so Küppers. ETB ist mit seiner ersten Mannschaft aus der 1. Regionalliga abgestiegen, die Essener Reserve hält die Rote Laterne in der 2. Regionalliga – mit theoretischen Rettungschancen im Restprogramm. Zwei Teams eines Vereins dürfen aber ohnehin nicht in einer Regionalliga spielen.

Vorstellen könnten sich Küppers und seine Co-Trainer Frederick Klever und Cindy Schönherr das Abenteuer Regionalliga, auch wenn es dort bei den Top-Teams schon im wahrsten Sinne des Wortes professionell zugeht. „Wir haben keinen Go-To-Guy, der das Spiel regelmäßig an sich reißt, sondern spielen sehr teamorientiert“, so der Jahn-Trainer. „Aber genau das würde mich reizen: Zu sehen, inwieweit sich das auf diesem Niveau umsetzen lässt.“

Aktueller Mannschaft vertrauen

Zudem dürfte die Regionalliga zahlreiche Neuzugangsbewerber auf den Plan rufen. „Wir hatten schon höherklassige Zugänge, die sich allerdings nicht immer als die erhoffte Verstärkung herausgestellt haben“, bremst Küppers das Personalkarussell. „Ich würde auch der aktuellen Mannschaft die Regionalliga zutrauen, zumal es mit Alex Köffer nur einen Spieler gibt, der studiumsbedingt noch nicht weiß, ob er bei uns bleibt. Allerdings haben wir das mit der Regionalliga innerhalb der Mannschaft auch noch nicht zu Ende diskutiert.“

Denn zuletzt waren die Verantwortlichen in Königshardt angesichts der Hängepartie bei den Senioren sehr mit der Organisation beim Nachwuchs beschäftigt. Die Jugendligen (Regionalliga, -Oberliga und –Landesliga) in allen Altersklassen werden mit den aktuellen Tabellen zu Abschlusstabellen erklärt und die Ligeneinteilung für die Saison 2020/2021 wird komplett über die Ranglisten vorgenommen – ohne Wildcards.

„Da ist im Verein viel Arbeit angesagt, wir haben einige Talente und deren Eltern wollen auch wissen, wie es weitergeht. Wir telefonieren gerade sehr viel“, so Küppers, seines Zeichens auch im Jahn-Vorstand tätig.

Alte NBA-Spiele anschauen

Und wie überbrückt ein Basketball-Verrückter wie der Königshardter Coach ansonsten die (körper-) kontaktlose Zeit? „Wenn man ansonsten quasi täglich in der Halle war, ist es derzeit schon schwierig bis deprimierend“, so Küppers. „Ich schnappe mir das Taktikboard oder gucke alte NBA-Spiele. Außerdem hält die Mannschaft den sehr guten Draht untereinander über Telefon oder Whatsapp aufrecht. Das ist sehr erfreulich. Mehr ist leider nicht drin, die Gesundheit steht über allem.“

Die Damen des TV Jahn Königshardt (v. l.) Walter, Kriewel, Tiro-Pozder, Hülsemann Kostakopulos und Verhufen. Foto: Foto: Verein

Die Damen des TV Jahn Königshardt haben ihr sportliches Schicksal akzeptiert und werden den Gang von der Landesliga 3 zurück in die Bezirksliga antreten, ohne eine Wildcard zu beantragen. „Rein rechnerisch hätten sie noch die Möglichkeit gehabt, den Klassenerhalt zu erreichen. Aber sie haben personell ohnehin eine komplizierte Spielzeit hinter sich und wollen sich in der kommenden Saison eine Etage tiefer neu finden“, so Sebastian Küppers in seiner Funktion als Sportwart der Jahner.

Die Königshardterinnen zieren nach 16 von 20 Partien mit sechs Pluspunkten das Tabellenende und weisen zwei beziehungsweise vier Zähler Rückstand auf die drei Teams davor auf.