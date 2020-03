Auslosung im Niederrheinpokal findet am 9. März statt

Oberhausen. In gleich acht Niederrheinpokal-Wettbewerben findet am 9. März in der Sportschule Wedau die Auslosung statt. Darunter das Halbfinale der Herren.

Solch eine Auslosung hat es beim Fußballverband Niederrhein (FVN) noch nicht gegeben: In der Sportschule Wedau (Friedrich-Alfred-Straße in Duisburg) werden am kommenden Montag, 9. März, ab 17.30 Uhr in gleich acht Niederrheinpokal-Wettbewerben die nächsten Runden festgelegt. Gelost werden die Halbfinalspiele im Niederrheinpokal der Männer und Frauen sowie das Viertelfinale im Junioren-Niederrheinpokal (A-, B- und C-Junioren) und im Juniorinnen-Niederrheinpokal (B-, C- und D-Juniorinnen).

Verantwortlich für die jeweiligen Auslosungen werden Stefanie Weide (Frauen/stellvertretende Vorsitzende des Verbandsfußballausschusses), Wolfgang Jades (Männer/Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses), Dirk Bimbach (Juniorinnen/Verbandsjugendausschuss) und Lothar Arndt (Junioren/Kommission Jugendspielbetrieb) sein.