Die B-Juniorinnen des TV Biefang bieten dem Spitzenreiter Solingen-Gräfrath erst in Hälfte zwei Paroli. TBO-Jungen gehen am Ende die Körner aus.

B-Juniorinnen des TV Biefang zu Beginn mit zu viel Respekt

Nordrheinliga, weibliche B-Jugend

TV Biefang –

HSV Solingen-Gräfrath 20:32 (9:20)

„Wir sind in der ersten Viertelstunde vor Ehrfurcht erstarrt“, war der Respekt nach Ansicht von Christian Nordmann vor dem ungeschlagenen Spitzenreiter etwas zu groß. Die TVB-Mädels ließen sich durch die offensiv-aggressive, aber faire Deckung der Gäste den Schneid abkaufen und gerieten schnell deutlich ins Hintertreffen. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Biefangerinnen den Kampf an und gestalteten das Duell von da an wesentlich ausgeglichener. „Die Mädchen haben trotz des Rückstands die Köpfe nicht hängen gelassen. Die Niederlage geht aber auch in dieser Höhe so in Ordnung“, resümierte der TVB-Coach hinterher sportlich-fair.

TVB: Magera, Junkert; Schlabes, (2), Berg (2), Ostenrath (4), Milbach (7), Ekim (1), F. Nordmann (1), Pütz (1), F. Pajenkamp (2), Kämpker.





Nordrheinliga, männliche C-Jugend

TB Oberhausen –

TSV Bonn rrh. 20:24 (11:7)

In Durchgang eins präsentierten sich die TBO-Buben in der Abwehr bockstark. „Das war mit das Beste, was wir bisher hinten anzubieten hatten“, freuten sich die Max und Sebastian Barentzen (Foto) über das konzentrierte Zupacken. Die Trainer-Brüder mussten mit Beginn des zweiten Abschnitts allerdings auch konstatieren, dass die Gäste fortan besser in die Partie fanden. Durch den kurzfristigen Ausfall von Patrick Horoba agierte der TBO-Nachwuchs quasi ohne gelernten Kreisläufer. „Das war ja nicht der einzige Ausfall. Hinten raus haben uns leider die entscheidenden Körner gefehlt“, so die Barentzens.

TBO: Brinker, Hovermann; Broehenhorst (1/1), N. Christ (3), Schauenburg (4), Angenendt (4/1), Böhm, Mayboom (3), Stephan (1), Pendzich (4).





Oberliga, weibliche C-Jugend

TV Biefang –

TV Borken 28:7 (15:2)

Auf die erste Saisonniederlage in Erkelenz zeigten die TVB-Mädchen die erwartete Reaktion. Die Mannschaft von Kai Leprich (Foto) war von Beginn an Chef im eigenen Hause. Basierend auf einer sehr gut funktionierenden Defensive schlossen die Jungfrösche ihre variantenreichen Angriffe konsequent ab. Der Vorsprung wuchs gegen überforderte Gäste kontinuierlich an, und so verwunderte es nicht, dass die Partie zur Pause vorzeitig entschieden war. „Wir konnten viel ausprobieren. So haben einige Mädchen auf Positionen gespielt, wo sie normalerweise nicht zu Hause sind. Es hat Spaß gemacht“, gefiel dem TVB-Übungsleiter die Vorstellung.

TVB: Gosebrink, Philippek; Bednarek (1), Saam, Yavas (1), Kleinoeder (3/1), Pletz (3), Palomba, Johrendt (3), Staniaszek (4/1), Wolters, A. Köther (7), N. Schubert (6).