Oberhausen. Bei SW Köln gab es die dritte Niederlage in Folge. So langsam wird es für den OTHC enger im Keller, denn Bonn siegte.

Beim OTHC ist derzeit einfach der Wurm drin

2. Bundesliga

SW Köln –

OTHC 10:4 (6:3)

Der Wurm ist weiter drin beim OTHC, der das dritte Spiel in Folge verlieren und damit in der Tabelle auf den vorletzten Rang rutscht. Da der Bonner THV überraschenderweise mit 10:3 gegen Kahlenberg gewann, schmilzt der Abstand auf das Schlusslicht und bringt den OTHC für das Doppelspielwochenende im Januar direkt wieder in den Endspielmodus.

In Köln erwischte die Mannschaft von Tim Welsch und Björn Raffelberg erst einmal einen klassischen Fehlstart. „Die Gastgeber haben richtig gut verteidigt und wollten das einfach ein bisschen mehr“, berichtet Raffelberg enttäuscht. Nach einer guten Viertelstunde lagen die Gäste bereits mit 0:4 hinten und sahen da schon ihre Felle davon schwimmen. An Sebastian Meisters lupenreinem Hattrick lag es, dass die Hoffnung beim 3:4 noch einmal zurückkam. Doch anders als die Kölner im Hinspiel, die ihrerseits früh zurücklagen, dann das Spiel drehten, nur um in den Schlusssekunden dann leer auszugehen, hatten die Gastgeber im Rückspiel nach der Aufholjagd die richtige Antwort. Bis zur Pause schraubten sie das Ergebnis auf 6:3 hoch. „Köln war die bessere Mannschaft“, konstatiert Raffelberg.

Raffelberg ganz nüchtern: Köln war besser!

Der OTHC musste nun in der Pause also an den richtigen Stellschrauben drehen um die Partie noch zu drehen – bloß kein frühes Gegentor bekommen. Doch auch im zweiten Durchgang gab es nichts zu melden für den OTHC. Köln zog bis auf 9:3 weg, ehe Meister mit seinem vierten Treffer des Tages noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte.

„Wir sind natürlich enttäuscht und die Pause tut uns jetzt ganz gut“, ist sich Raffelberg sicher. „Wir sind ja immer noch nicht auf dem Abstiegsplatz und haben gegen Bonn alles noch selbst in der Hand im Rückspiel. Wir wissen aber auch, wo wir in der Tabelle stehen.“ Entsprechend wird auch nur kurz pausiert, denn am ersten Januarwochenende steht ein Endspielwochenende an. Daheim im Derby gegen Kahlenberg und auswärts in Bonn muss etwas Zählbares herausspringen.

Unterstützung von den Rängen stimmte

Dabei baut der OTHC auch weiterhin auf die Unterstützung von den Rängen. „Das war auch in Köln wieder richtig stark. Die haben ordentlich was abgerissen und uns von Anfang bis Ende unterstützt“, hatte Raffelberg dann doch noch ein Lob parat.

OTHC: Sons; Barfeld, Schiffer, Brinkmann, Storp, Barabo, Reinersmann, Fiß, van Gessel, Meister (4), Zeymer.