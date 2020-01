Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Benjamin Reichert glaubt an RWO-Aufstieg

Neben Gesprächen über die gute alte Zeit ging es bei den NRW-Traditionsmasters auch um das Tagesaktuelle. Seit vergangenem Freitag befindet sich RWO in der Wintervorbereitung für den Regionalliga-Start am 25. Januar gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Dass das Team von Mike Terranova von den Spielern der Traditionself ganz besonders beobachtet wird, dürfte niemanden überraschen.

„Bisher kann RWO sehr zufrieden mit der Ausbeute sein. Man befindet sich in Schlagdistanz zur Spitze und hat im Vergleich zu den anderen Teams noch Spiele in der Hinterhand“, sagt Benjamin Reichert.

Der 36-Jährige, der einst mit den Kleeblättern zweimal in Folge bis in die 2. Bundesliga aufstieg weiß zwar, dass es in diesem Jahr wegen der starken Konkurrenz „noch schwieriger wird, aufzusteigen als vergangene Saison“. Doch von der Klasse, um den großen Coup zu schaffen, ist Reichert überzeugt. „Allerdings wird es wie damals bei uns nur über die Konstanz gehen. In dieser Saison darf man sich nur so wenige Ausrutscher wie möglich erlauben.“