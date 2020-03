Nach dem Derby ist vor dem Derby. So in etwa lautet der Schlachtruf für Sterkrade 06/07. Denn nachdem der Bezirksligist am vergangenen Wochenende mit 1:3 gegen Arminia Klosterhardt verlor, empfängt die Mannschaft von Georg Mewes am Sonntag um 15.15 Uhr den SC 20 an der Dorstener Straße. „Wieder eine echte Hausnummer“, weiß der 71-jährige Linienchef, der trotz des Abrutschens auf den 16. Tabellenplatz den Glauben an den Klassenerhalt nicht verloren hat.

Schließlich gab es trotz der Pleite in Klosterhardt auch einiges Positives mitzunehmen. „Wir hatten zum Beginn der beiden Halbzeiten jeweils eine richtig gute Phase, wo wir aber mit nur einem Treffer zu wenig Profit geschlagen haben“, hadert Mewes immer noch mit der Chancenverwertung.

„Natürlich ist die Arminia auch ein Top-Gegner, doch schon gegen Vogelheim hat man gesehen, dass man gegen solche Mannschaften auch mal was mitnehmen kann.“ Gegen den angesprochenen Vogelheimer SV, immerhin Tabellenvierter, gab es für die 06/07er ein beachtliches 1:1.

Ein Dreier muss für die Tackenberger her

Auf lange Sicht müssten die Tackenberger mal wieder zwingend einen Dreier einfahren, datiert der letzte doch vom 17. November beim 4:0 gegen Essen-West. Insgesamt ist „Schorsch“ Mewes mit der Entwicklung seiner Truppe seit seinem Antritt aber zufrieden. Besonders was die Defensivarbeit betrifft. „Wir lassen deutlich weniger zu und stehen insgesamt kompakter. Das muss natürlich auch weiterhin die Grundlage Richtung Klassenverbleib bleiben.“

Nun wartet mit dem Spielclub am Sonntag die nächste große Herausforderung. „Von den fußballerischen Möglichkeiten sicherlich mit das Beste, was die Bezirksliga zu bieten hat. Wenn man da den Zugriff verliert, kann man schon mal unter die Räder kommen“, hat Mewes reichlich Respekt vor der Elf von Hans-Günter Bruns.

Apropos Bruns: Mit dem verbindet Mewes eine Menge Erinnerungen, waren die beiden doch schon in den 90er Jahren Konkurrenten, als „Schorsch“ mit Adler Osterfeld auf den FC Sardegna Oberhausen in der Verbandsliga traf. Jenen FC Sardegna hatte Bruns mit drei Aufstiegen in Folge sensationell in angesprochene Verbandsliga geführt.

Georg Mewes: Bonusspiel für Sterkrade 06/07

„Wir sind schon zwei alte Haudegen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf das Wiedersehen mit Günter. Mal sehen, wer dieses Mal der größere Taktikfuchs ist“, so Mewes, der das Duell gegen seinen Trainerkollegen als Bonusspiel im Abstiegskampf einstuft. „Die entscheidenden Wochen kommen erst nach der Partie gegen den Spielclub, wenn wir gegen Fußball Club Bottrop oder Adler Osterfeld gefordert sind. In diesen Spielen muss gepunktet werden. Am besten dreifach.“

Dass sein Team dies schafft und am Ende über dem Strich steht, daran hegt Georg Mewes keine Zweifel. „Der Charakter der Truppe ist einwandfrei. Da gibt jeder alles. Wenn wir alle zusammenstehen, können wir das Ruder rumreißen.“