Buschhausen 1912: Jetzt den Blick nach oben wagen

Erneut geht es für die Buschhausener doppelt an die Platte. Statt mit Narrenkappe führt die Reise für den Tischtennis-Drittligisten im Trainingsanzug schon am Freitag in den Norden. Ein Doppelspieltag gegen den SV Siek (Samstag 17 Uhr) und TSV Schwarzenbek (Sonntag 14 Uhr) steht an.

„Die Jungs wollten unbedingt Freitag anreisen“, erklärt Team-Manager Michael Lange. „Da mussten wir das mit dem Hotel kurz abklären, aber ich freue mich natürlich, dass sie heiß auf das Wochenende sind.“

Die Zwölfer sehen sich nach dem Sieg über Hannover und dem weiterhin kolportierten Verzicht der Niedersachsen auf die Ligateilnahme im kommenden Jahr gerettet. Tatsächlich wäre mit zwei Siegen jetzt jeder Zweifel am Erhalt der Klasse ausgeräumt.

Siek in bestechender Form

Den ersten Auftritt gibt es in Siek, in der kleinen Schleswiger Gemeinde, nordöstlich von Hamburg. Das Hinspiel endete 5:5, obwohl die Zwölfer beide Doppel für sich entschieden. Auch jetzt sind die Gastgeber in Form und haben sich in der Rückrunde frei geschwommen und haben zudem auch ihre finanzielle Situation geklärt.

Einzig gegen Herne unterlag man 4:6, Siege gegen Hannover, Lampertheim, Velbert und ein Remis gegen die TTC Champions Düsseldorf hängen auch an der starken Leistung von Topspieler Adrian Wiecek, der mit 9:1 eine eindrucksvolle Bilanz aufweisen kann.

Tom Mykietyn im Lernstress

„Er spielt aktuell richtig stark, aber wir wissen auch, dass Michi Servaty mit jedem auf Augenhöhe ist und Genia Milchin, wenn er den Kopf behält, auch jeden schlagen kann. Da ist mir nicht bange.“ Dazu kommt die doppelte Verlässlichkeit im unteren Paarkreuz. Manuel Kupfer und Christian Strack sammeln schließlich nicht nur einfach Punkte, sondern stehen durch den Spielplan immer noch ein bisschen mehr unter Druck. „Was die beiden machen, ist überragend.“ Deshalb wird Tom Mykietyn zuhause bleiben, ihn zwingt der Schulstress dazu, etwas kürzer zu treten.

Mehr oder minder aufgegeben haben sich derweil die Gastgeber am Sonntag, der TSV Schwarzenbek. Bis auf ein Remis gegen Lampertheim gelang in der Rückrunde beim Schlusslicht nichts und anders als bei Siek klappt auch oben kaum zusammen. Frederik Spreckelsen wartet noch auf einen Sieg als Spitzenspieler, Daniel Kleinert an Zwei ist mit 1:7 kaum besser ins neue Jahr gestartet.

„Drei, im Idealfall vier Punkte“

Spreckelsen hatte in der Hinserie, noch an zwei gesetzt, mit 11:5 für einige wichtige Punkte sorgen können, nun ist Siek bereits drei Punkte hinter Herne und wird bei noch vier ausstehenden Partien wohl kaum den Sprung ans rettende Ufer schaffen. „Das wird insgesamt kein Spaziergang. Schwarzenbek hat sich in der Rückrunde unter Wert verkauf“, stellt Lange klar. Dennoch sollen es „mindestens drei, idealerweise vier Punkte“ werden.