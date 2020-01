Oberhausen. Bei den Champions Düsseldorf waren die 12er ganz nahe ran an einer Punkteteilung. Michael lange war stolz darauf.

Buschhausen 1912 war nahe dran an der Überraschung

3. Bundesliga

TTC Champions Düsseldorf –

SC Buschhausen 6:3

Vergessen hatten die Düsseldorfer das Hinspiel offensichtlich nicht und boten nominell alles auf, was sie zu bieten hatten. Chef Frank Müller ließ sich das Doppel mit Aleksandar Karakasevic nicht nehmen, hatte gegen Genia Milchin und Christian Strack aber keine Chance.

Roko Tosic und Florian Wagner schlugen ihrerseits Michael Servaty und Manuel Kupfer zum 1:1 nach den Doppeln. Das war soweit zu erwarten, im oberen Paarkreuz hätten Milchin oder Servaty nun einen Punkt stibitzen müssen um die Partie offen zu halten. In zwei umkämpften Duellen holten die Düsseldorfer die entscheidenden Punkte und gingen jeweils mit 3:1 als Sieger von der Platte.

Michael Lange ist nicht enttäuscht

„Gegen große Namen holt Genia erst im zweiten Jahr was“, ist Teamchef Michael Lange nicht enttäuscht, dass es zu nichts Zählbarem gereicht hat, sondern stolz auf die Entwicklung. „Letztes Jahr wären wir nicht so nahe dran gewesen.“ Denn knapp war es, wie sich der kranke Teamchef nach Hause übermitteln ließ. Strack verkürzte den Rückstand mit einem Fünf-Satz-Sieg über Wagner, Kupfer musste sich gegen Chtchetinine geschlagen geben.

Weil im zweiten Durchgang Servaty Karakasevic mit 3:0 von der Platte fegte, fehlte gar nicht viel zum Remis. Milchin verpasste das gegen Tosic deutlich, auch Strack war gegen Chtchetinine ohne Satzgewinn. Doch Kupfer war gegen Wagner auf bestem Weg zum vierten Punkt. „Dann fehlt uns eben nur noch ein Spiel vorher. Wie vorher gesagt, in Bestbesetzung ist für uns wenig zu holen und deshalb bin ich sehr glücklich, wie nah wir dran waren“, blickt Lange optimistisch auf die nächsten Spiele.

Jetzt erst einmal andere Einsätze

Die sind im Februar, weil am Wochenende für Servaty und Tom Mykietyn die Westdeutsche ansteht und für Milchin und Maxim Shmyrev eine Woche später die Clickball-WM in London. Erst am 16. Februar steht die nächste Ligaaufgabe gegen Hannover 96 auf dem Programm. Die Intercup-Partie soll kommende Woche terminiert werden.