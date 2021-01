Christopher Nöthe: „RWO sollte mein Sprungbrett werden“

Christopher Nöthe (rechts) spielte in der Saison 2008/09 für RWO in der 2. Bundesliga.

Oberhausen Ex-Profi Christopher Nöthe sprach im Interview mit „Spox“ über seine Zweitliga-Saison bei RWO und welche Rolle Pizza beim Team hatte.

Unter dem Motto „Malocherschicht II – Wir haben alles außer Kohle“ stellte sich Rot-Weiß Oberhausen in der Saison 2008/09 dem Abenteuer 2. Bundesliga. Dabei blieb das kickende Personal der Kleeblätter, die mit einem 3:0 bei Union Berlin am letzten Spieltag der Vorsaison den Durchmarsch von der Oberliga bis in die zweithöchste deutsche Spielklasse perfekt gemacht hatten, weitgehend unverändert. Neu dabei war dagegen ein Leihspieler von Borussia Dortmund: Christopher Nöthe.

Der 1988 in Castrop-Rauxel geborene Stürmer kam zwar aufgrund schwerer Verletzungen (Riss des Innenbandes, Schulter ausgekugelt) letztlich nur in der Rückrunde zum Einsatz, konnte aber mit fünf Toren in 14 Partien auf eine durchaus beachtliche Quote verweisen.

„In Oberhausen war die Pizza nach der Partie im Bus entscheidend"

Auch für den heute 33-Jährigen war RWO damals ein wichtiger Schritt, um sich in seiner Karriere weiter zu entwickeln, wie er im Interview mit dem Internetportal „Spox“ berichtet: „Ich wollte mich dann in der Zweiten Liga zeigen und anschließend entweder nach Dortmund zurückkehren oder woanders Fuß fassen. Oberhausen sollte mein Sprungbrett werden.“

Dabei bedeutete das Leihgeschäft mit den Rot-Weißen in vielerlei Hinsicht eine große Umstellung für Nöthe. Die Atmosphäre in Oberhausen sei zwar „familiär“ gewesen: „Aber alles, was in Dortmund professionell war, war in Oberhausen amateurhaft.“ Dies bezog sich nicht nur rein auf das Sportliche, sondern auch auf die Ernährung. „In Oberhausen war die Pizza nach der Partie im Bus entscheidend. Irgendwie war es auch spannend, wieder zu den Grundtugenden zurückzukehren und auf einem Aschenplatz zu trainieren. Wenn man bedenkt, wie wir trainiert und uns ernährt haben, grenzt es heute noch an ein Wunder, dass wir Neunter wurden.“

Bundesliga-Aufstieg mit Greuther Fürth

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt wechselte Nöthe dann zu Ligakonkurrent Greuther Fürth. Dort avancierte er in der neuen Saison zum absoluten Leistungsträger, wurde mit 15 Toren in 34 Spielen bester Torschütze seines Teams. Zwar sorgten ständige Verletzungen immer wieder für Rückschläge, doch stieg Nöthe 2014 mit Fürth in die Bundesliga auf. Dort kam er allerdings kaum noch zum Einsatz.

Nach den Stationen FC St. Pauli und Arminia Bielefeld beendete Nöthe im Sommer 2019 seine Karriere. Aufgrund seines zweiten Kreuzbandrisses ist der ehemalige Offensivmann Sportinvalide. Mittlerweile studiert er Sportmanagement und absolviert ein Volontariat bei der Kommunikationsagentur Avantgarde.

„Ich habe das Maximum herausgeholt"

Doch trotz seines Verletzungspechs im Laufe seiner Fußball-Laufbahn schaut Nöthe positiv zurück: „Ich habe das Maximum herausgeholt, ohne die Verletzungen wäre vielleicht mehr drin gewesen. Ich sah mich aber auch nie als Bundesligaspieler, nur weil ich da ein paar Spiele absolviert habe. Ich bin durch den Fußball zwar kein Multimillionär geworden, aber es hat mir dennoch Spaß gemacht.“