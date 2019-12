Das sagen Spieler und Trainer zum RWO-Sieg gegen Schalke

Erleichtert, weil ihr hochverdienter Erfolg gegen die U23 des FC Schalke 04, am Ende über die Zeit gerettet werden musste, stellten sich die Kleeblätter und deren Trainer Mike Terranova sowie sein Schalker Pendant Torsten Fröhling den Blöcken und Mikrofonen:

Felix Herzenbruch (Linksverteidiger): Unterm Strich ist der Sieg absolut verdient, wobei wir uns natürlich ankreiden lassen müssen, dass wir nicht schon früher das Spiel zu unseren Gunsten entschieden haben. Die Chancen dazu waren reichlich da. Dennoch dürfen wir sehr zufrieden sein mit unserer Leistung. Wir haben uns im Vergleich zur letzten Woche gegen den Bonner SC klar gesteigert und von der ersten Minute an Gas gegeben. Dass war sehr wichtig, weil wir einfach auch wissen, dass wir viel mehr können. So ein Erfolg sollte uns das nötige Selbstvertrauen geben, um mit breiter Brust ins Topspiel gegen den SC Verl zu gehen.

Jerome Propheter (Sechser): Der Sieg fällt definitiv zu niedrig aus. In den zweiten 45 Minuten müssen wir das zweite und dritte Tor zwingend nachlegen. Denn umso entspannter können wir das Ding dann auch runter spielen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Schalke nach dem Seitenwechsel mit mehr Power aus der Kabine kommt. Aber anscheinend haben wir das defensiv richtig gut gemacht, denn wirklich gefährlich war Schalke nicht mehr. Zweimal in Folge jetzt zu null gespielt, so kann es gerne weitergehen. Aber wir wissen, dass Verl wieder ein komplett anderes Spiel wird. Verl hat eine sehr gute Mannschaft und sich seit dem Hinspiel stark entwickelt und nur ein einziges Mal verloren. Aber wir haben uns auch sehr gut entwickelt, weshalb es ein hochinteressantes Duell geben dürfte.

Cihan Özkara (Torschütze): Ich denke, wir waren heute von Anfang an bereit und wollten die drei Punkte unbedingt hier behalten, weil wir zu Hause eine Macht sind. Der Sieg kommt natürlich zum richtigen Zeitpunkt, jetzt sind wir oben dabei und da wollen wir natürlich so lange wie möglich auch bleiben. Wir freuen uns riesig auf das Spiel gegen Verl. Man hat gesehen, wir sind gut vorbereitet und können gegen jede Mannschaft in dieser Liga bestehen. Und mit genau diesem Selbstbewusstsein müssen wir auch am Freitag auftreten und versuchen, die drei Punkte mit nach Oberhausen zu nehmen.

Mike Terranova (RWO-Trainer): Wir wussten, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die mit guten Einzelspielern schnell umschaltet. Aber wir haben mit unseren Umstellungen richtig gut ins Spiel gefunden, aber leider unsere vielen Torchancen lange nicht genutzt. Das was das einzige, was man bemängeln konnte. Aber das wissen die Spieler selbst. Die 1:0-Führung ist nach so einem Verlauf eigentlich zu wenig und sehr gefährlich. Trotzdem war der Sieg hochverdient und ich bin froh, dass wir den Anschluss nach oben gehalten haben.

Torsten Fröhling (S04 U23-Trainer): Glückwunsch an RWO zum hochverdienten Sieg. Wir haben in den ersten zwanzig Minuten viel Glück gehabt, nicht in Rückstand zu geraten. Wir haben dann besser rein gefunden und hatten auch unsere Chancen. Umso bitterer, dass wir genau in dieser Phase ein einfaches Tor bekommen.