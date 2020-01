Das vielköpfige RWO-Endurance-Team beim 1. Hülskens-Marathon in Wesel.

Oberhausen. Mit 50 Athleten war das RWO-Endurance-Team beim ersten Hülskens-Marathon in Wesel am Start. Der Jahresauftakt gelang prima.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der erste große Auftritt für das RWO-Endurance-Team

Als ersten großen Lauf des Jahres nahm das RWO-Endurance-Team den Hülskens-Marathon Wesel zum Start in die Saison. Die Lauffreunde Hadi beflügelten 1400 Sportler zur Teilnahme. Mit Marathon, Halbmarathon und Staffeln begeisterten sie Laufvereine und Gemeinschaften.

Das Endurance-Team startete mit 50 Teilnehmern und stellte sechs Staffeln. Die wurden nach Leistungsklasse aufgestellt. So starteten die Männer I mit Ambitionen auf einen Podiumsplatz. Startläufer Andi Bruns führte sie in 26:11 über 7,1 km als Drittschnellster in eine gute Position. Auch Michael Jankowski (28:33), Sven Dannenberg (29:39), Simon Blässe (27:48), Lucas Sauerborn (27:56) liefen gute Zeiten.

Stark bei den Staffeln

Schlussläufer Thomas Müthing (28:20) brachte den dritten Rang nach gesamt 2:48,29 ins Ziel. Auch die anderen Staffeln zeigten hervorragende Leistungen. Die Damen mit Jill Lanfermannn (33:03), Karina Börgers (37:26), Miriam Seidel (41:07), Isabella Gurr (41:13), Aline Pierzina (33:55) und Lea Kronwald (34:13) wurde insgesamt Fünfte. Das Team Detlef und Cordula Blässe startete in der Halbmarathonstaffel und wurde in 1:44,51 Zwölfte.

Christian Fastner (AK 50) bereitet sich auf die 230 Kilometer bei der Tortour de Ruhr vor. Er sammelt Kilometer für Kilometer und war mit 3:53,59 sehr zufrieden. Volker Grube musste seiner nicht perfekten Vorbereitung Tribut zollen. Er erreichte willensstark nach 4:37,44 mit schweren Beinen das Ziel. Über den Halbmarathon gingen die Einzelstarter Ansgar Weck (1:37,32, 3. M30)), Markus Gördes (1:46,07) und Andre Weiß (1:47,51).