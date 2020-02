Oberhausen. Dimi Pappas hat die U19 von RWO zu einer festen Größe in der Bundesliga gemacht. Ob er auch das an seinem 40. Geburtstag feiert?

Klatschnass bis runter in die Socken verließen die A-Junioren von Rot-Weiß Oberhausen das Spielfeld beim Bundesliga-Gastspiel gegen den FC Schalke 04. Dass der Kampf gegen Windböen und Dauerregen nicht mit Punkten belohnt wurde, ärgerte Dimitrios Pappas sichtlich. Nicht nur wegen der nassen Socken. „Es lag weniger an Schalke, als an uns, das wir hier nichts mitgenommen haben“, so der stets energiegeladene Linienchef, der Dienstag seinen 40. Geburtstag feiert.

Nach seiner Spielerlaufbahn übernahm der Abwehrrecke den Trainerjob der damaligen U23 der Rot-Weißen, ehe er seit 2017 erfolgreich mit Kollege Benjamin Weigelt die U19 in der Bundesliga betreut. Stets nach dem Motto: „Man muss sich alles hart erarbeiten. Geschenkt wird einem nichts.“

Gegen Münster wieder einen Dreier landen

So soll es nun Samstag im Heimspiel gegen Preußen Münster nach drei sieglosen Spielen wieder einen Dreier zu feiern geben.

„Es ist ein Gegner auf Augenhöhe, gegen den wir ohne Frage gewinnen wollen“, hat das Geburtstagkind nichts von seinem Einsatzwillen verloren, der ihn schon als Spieler auszeichnete. Tribute, die auch sein ehemaliger Mitspieler und Mitaufsteiger von 2008 Julian Lüttmann bis heute an Pappas schätzt. „Dimi ist jemand, der eine Mannschaft mitreißen kann.“

Familienfeier in Griechenland

Pappas weilt aktuell in der griechischen Heimat und wird Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Doch auch fernab von Oberhausen wird sein Handy an seinem Ehrentag wohl selten still stehen. „Gerade weil wir solche Charaktere im Team hatten, ist uns der Aufstieg gelungen. Menschen, die für Zusammengehörigkeit stehen und nicht den Fokus verloren haben, worauf es im Fußball und im Leben ankommt“, so Lüttmann.