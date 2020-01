Eberth beschert Arminia Klosterhardt Erfolg gegen RWE-U19

Arminia Klosterhardt –

RW Essen U19 1:0 (1:0)

„Es war ein guter Test gegen eine starke U19, die mit viel Tempo agiert hat. Wir haben uns vorgenommen, die Räume eng zu machen und immer wieder Nadelstiche zu setzen. Das hat super funktioniert“, war Arminentrainer Marcel Landers zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen die jungen Essener. Joshua Eberth sorgte in der 24. Minute für dein einzigen Treffer der Partie und den Heimsieg für die Klosterhardter. „Wir sind in der Vorbereitung genau da, wo wir sein wollen“, bilanzierte Landers.





Sterkrade 06/07 –

BW Dingden 1:1 (0:1)

Ein gelungener Test für die Tackenberger, die mit einem neuen System gegen den letztjährigen Aufsteiger und aktuellen Landesligisten ein Unentschieden holten. „Wir haben das erste Mal im 3-5-2 gespielt, das hat die Mannschaft gut umgesetzt“, war auch Georg Mewes zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Insgesamt war es ein guter Auftritt des gesamten Kaders.“ Zur Halbzeit lagen die Hausherren zurück, ehe Tim Lippens kurz nach Wiederanpfiff den Endstand herstellte.





Adler Osterfeld –

SC 26 Bocholt 1:11 (0:6)

Eine hohe Testniederlage für die Adler, bei denen ein Großteil der Stammbesetzung nicht auf dem Platz stand, sondern in der Halle unterwegs war So gab es vom Tabellen-16. der fünften Gruppe der Bezirksliga elf Gegentore für Keeper Robin Pewny. Den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:7 erzielte Kapitän Mehmet Gül nach dem Seitenwechsel.





SF Königshardt –

VfB Kirchhellen 1:0 (0:0)

Gegen den Bezirksligisten aus der Gruppe neun gelang den Sportfreunden ein Heimsieg. Jorge Worpenberg, der in dieser Saison bisher für die zweite Mannschaft auflief, erzielte am Pfälzer Graben in der 60. Minute das Tor des Tages und brachte die Königshardter so auf die Siegerstraße. Drei Wochen vor dem Rückrundenstart ein willkommenes Erfolgserlebnis, um Selbstvertrauen für den Abstiegskampf in der Liga zu sammeln.