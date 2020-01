Ein Erfolgsmodell: Neue Sporthelfer werden ausgebildet

70 Schüler beteiligten sich an der jüngsten Ausbildung zum Sporthelfer.

Oberhausen. Das Projekt Sporthelfer ist seit vielen Jahren ein Erfolgsmodell in Oberhausen. Jetzt gab es eine Fortbildung und die nächste steht schon an.

Zum zehnten Mal führte der Ausschuss für den Schulsport (AfS) mit dem Stadtsportbund Oberhausen (SSB) und weiterführenden Schulen eine gemeinschaftliche Schüler-Sporthelferausbildung durch. In der Qualifizierung wurden die 13 bis 17 Jahre alten Teilnehmer befähigt, Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote für Kinder und Jugendliche in Schulen und Sportvereinen zu unterstützen und teilweise eigenverantwortlich zu leiten. Seit dem Schuljahr 2010/11 haben sich 13 weiterführende Schulen an dem Projekt beteiligt.

In der Ausbildung, an der sich 70 Schüler der Gymnasien Elsa-Brändström und Bertha-von-Suttner, der Gesamtschulen Fasia-Jansen, Weierheide und Osterfeld, der Realschulen Theodor-Heuss und Anne-Frank sowie des Berufskollegs Walter Rathenau aus Duisburg beteiligten, wurden Inhalte zu Vereins- und Verbandswesen, Organisationsformen im Sport, Weiterqualifizierung und Perspektiven vermittelt.

Oberhausener Vereine stellen sich vor

Dazu stellten Oberhausener Klubs sich selbst sowie Angebote vor. Dominik Bürger (TTC Osterfeld 2012), Alfred Ludwig, Christine von der Bey und Wolfgang Funke (BS Oberhausen) sowie Josef Nabbefeld (KSV 08) gaben den Jugendlichen Anregungen und Praxistipps zu Übungs-, Spiel- Wettkampfformen in Tischtennis, Sitzball, Ringen und Schwimmförderung.

KSV 08 und TTC Osterfeld beteiligten sich erstmals. Der BSO war zum wiederholten Mal dabei und bot erstmalig eine Schulung im Schwimmbad an.

Schon 1500 Schüler ausgebildet

Das Referententeam bestand aus Fachkräften des Ausschusses Schulsport (Thomas Wentzel) und des SSB (Nadine Griebl, Michel Roth). Koordiniert wurde dies von Griebl (SSB) und Jan Nahrstedt (AfS).

Seit dem Schuljahr 2010/11 bildete das Gemeinschaftsprojekt 1500 Schüler zu Sporthelfern aus, von denen sich zehn, bis 15 Prozent über weiterführende Qualifizierungen als Sporthelfer, Trainer oder Übungsleitungen fortgebildet haben. Ein Großteil engagiert sich über den Schulbereich hinaus im Sport- und Vereinsbereich. Das Oberhausener Ausbildungskonzept wird über die Initiative ‚Modellprojekt Sporthelferausbildung‘ der Sportjugend NRW sowie der Sparkasse Oberhausen gefördert.

Die nächsten Termine stehen schon fest

Für die nächste Weiterbildung können sich bisher ausgebildete Sporthelfer im Jahr 2020 noch beim SSB unter www.ssb-oberhausen.de/sporthelfer anmelden. Die an fünf Wochenendtagen durchgeführte Ausbildung kostet zehn Euro.

Termine Sporthelfer II: Samstag, 14. März, FvS-Halle, Wilhelmstraße; Samstag, 21. März, Halle West, Duisburger Straße; Samstag, 28. März, FvS-Halle; Sonntag, 29. März, Halle West, alle 9 bis 16 Uhr.

Termine Sporthelfer Basketball: Samstag, 23. Mai, 9 - 18 Uhr, Kollwitz-Halle, Richard-Wagner-Allee.

Anmeldungen/Fragen: AfS-Geschäftsstelle, 825-2351 oder E-Mail: schulsportreferat@oberhausen.de.

Dienstag 4. Sporthelfer-Forum

In der Gesamtschule Osterfeld steigt heute, ab 8.45 Uhr, das 4. Sporthelfer-Forum, gemeinsam ausgerichtet von Ausschuss Schulsport (AfS), Bereich Sport der Stadt und Stadtsportbund. 117 Sporthelfer und acht Sportlehrer haben sich angemeldet, um sich fortzubilden und neue Kontakte zu knüpfen. Bürgermeister Klaus-Dieter Broß, SSB-Chef Manfred Gregorius und Philipp Hoffmann (AfS) eröffnen, danach beginnen die Seminare.