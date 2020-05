Erster Neuzugang: RWO holt Stürmer Shun Terada aus Straelen

Oberhausen. RWO bastelt an seinem Kader für die kommende Spielzeit: Der erste Neuzugang ist Stürmer Shun Terada vom Oberliga-Primus SV Straelen.

Fußball-Regionalligist RWO hat den ersten Sommertransfer getätigt. Vom Oberliga-Spitzenreiter SV Straelen wechselt Shun Terada an die Lindnerstraße. Der 26-jährige Japaner kommt als „Knipser“. Allein in der Saison 2019/20 traf der ehemalige Wuppertaler in 22 Ligaeinsätzen 20 Mal für den SVS und hat damit maßgeblichen Anteil Erfolg des SVS in der Oberliga Niederrhein.

„Shun ist ein echter Torjäger, der weiß, wo das Tor steht“, sagt Rot-Weiß Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder. „Wir beobachten ihn schon lange und freuen uns, dass er in Zukunft für RWO auf Torejagd gehen wird.“

Terada sagt: „Ich bin dem SV Straelen und den Verantwortlichen sehr dankbar für zwei erfolgreiche Jahre. Dadurch konnte ich diesen nächsten Schritt erst gehen. Nun freue ich mich, meine Tore für einen großartigen Traditionsverein zu schießen. Auch hier danke ich Patrick Bauder und Dimitrios Pappas für die positiven Gespräche.“