Ex-RWO-Coach Hans-Günter Bruns trainiert den SC 20

Prominente Verstärkung für den SC 20 im Aufstiegsrennen der Fußball-Bezirksliga. Hans-Günter Bruns coacht ab sofort den Spielclub und entlastet damit Spielertrainer Ümit Ertural und dessen Assistenten Erkan Aydin.

„Der Verein ist ja schon länger auf der Suche gewesen. Jetzt sind wir froh, dass es mit dem Hans-Günter geklappt hat“, so Ertural, der derzeit beruflich und privat sehr eingespannt ist. „Wir erwarten Nachwuchs zu Hause, auch deshalb werde ich in der Rückserie an einigen Sonntagen nicht dabei sein können“, so Ertural, der Bruns schon als Coach erlebt hat. „Er war bei den Senioren damals bei Adler Osterfeld in der Oberliga mein zweiter Trainer. Er ist ein einfach ein super Typ und hat natürlich sehr viel Erfahrung“, so Ertural, der unter Bruns auch bei RWO kickte.

Janetzki: „Da ist uns ein Coup gelungen“

„Ich werde weiterhin im Trainerteam bleiben und helfen. Ich kenne die Jungs ja sehr gut“, so Ertural, der zwischenzeitlich an der Linie auch vom SC-Vorsitzenden Torsten Möllmann entlastet wurde. „Jetzt kann ich mich aber mehr auf Fußballspielen konzentrieren und der Verein kann froh sein, so einen tollen Trainer geholt zu haben“, sagt Ertural.

„Da ist uns ein Coup gelungen“, freut sich auch Maximilian Janetzki, der 2. Vorsitzende des Spielclubs, über die Verpflichtung des früheren Bundesligaprofis. „Hans-Günter Bruns war damals schon ein hervorragender Trainer bei Rot-Weiß Oberhausen“, erinnert sich Janetzki an die Verdienste des heute 65-Jährigen für die Kleeblätter zurück. „Da ist man jetzt stolz, dass der Spielclub 20 die Möglichkeit hatte, ihn zu verpflichten.“

Bruns, der mit RWO das „Wunder von Bruns“ schaffte und die Kleeblätter zwischen 2006 und 2008 von der Oberliga in die Zweite Bundesliga führte, wurde am Montagabend der Mannschaft vorgestellt. Zuletzt hatte der 65-Jährige das derzeit abgeschlagene Bezirksliga-Schlusslicht Blau-Weiß Oberhausen trainiert, dieses Engagement endete im Oktober vergangenen Jahres nach knapp zweieinhalb Spielzeiten.

Die weiteren Trainerstationen des Ex-Profis neben RWO waren zuvor Arminia Klosterhardt (LL), SSVg Velbert (RL), Wuppertaler SV (RL), Adler Osterfeld (OL) und VfB Speldorf (LL).

Ziel ist weiterhin der Aufstieg

Die Spielerstationen des viermaligen Nationalspielers, der im Aufgebot für die Europameisterschaft 1984 in Frankreich stand, waren bei den Senioren FC Schalke 04 (20 Spiele/2 Tore), SG Wattenscheid 09 (58/25), Fortuna Düsseldorf (15) und zweimal Borussia Mönchengladbach. Für die „Fohlen“ absolvierte Bruns zwischen 1978 und 1979 sowie von 1980 bis 1990 insgesamt 331 Bundesligaspiele (61 Tore) und wurde am Bökelberg zur Legende.

Die Aufgabe beim Spielclub unterdessen ist nicht einfach: Der SC 20 würde in diesem Sommer, im Jahr seines 100-jährigen Bestehens, gerne in die Landesliga aufsteigen. Doch der Rückstand auf Bruns‘ Ex-Klub, Landesliga-Absteiger Arminia Klosterhardt, beträgt sechs Zähler. Spitzenreiter BG Überruhr ist dem SC 20 mit 13 Punkten Vorsprung bereits enteilt.