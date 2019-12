Oberhausen. Nichts zu melden hatten die beiden Damen-Verbandsligateams aus Oberhausen in ihren Spielen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für beide Oberhausener Teams war nichts zu holen

Verbandsliga Frauen

VC Bottrop/Borbeck –

Tbd. Osterfeld 3:0

Die Serie setzt sich fort. Auch in diesem Spiel unterlagen die Osterfelderinnen gegen Bottrop (25:16, 27:25, 25:17). Von Beginn an war der Absteiger aus der Oberliga die dominante Mannschaft. Das Team von Trainer Egbert Spickenbom fand während der gesamten Begegnung nicht richtig in das Spiel. Der erste Satz war nur zu Beginn ausgeglichen. Dann hatten die Gegner die besseren Angriffe und der Osterfelder Block meist das Nachsehen. Lediglich den zweiten Satz hätten die Gäste gewinnen können und müssen.

Nach einer Aufholjagd gegen Mitte des Satzes mit starken Angriffen von Alina Keller und toller Abwehr von Libera Freyth, ging beim Stand von 23:20 für Bottrop die Stimmung schon wieder in den Keller.

Auszeit zeigte nur kurz Wirkung

Spickenbom nahm eine taktisch kluge Auszeit, um sein Team aufzurichten. Dies gelang auch kurz, so dass der Tbd. zum Satzball kam. Dann spielten wohl die Nerven wieder eine große Rolle. Schon zu Anfang des dritten Satzes zeigte die Körpersprache der Osterfelderinnen nicht den unbedingten Siegeswillen.

Spickenbom: „Meine Mannschaft war zu keiner Zeit in der Lage, zu gewinnen. Wir haben besser angenommen, aber in Angriff und Block versagt. Wir stehen jetzt auf einem Platz, der die Spielstärke meines Teams widerspiegelt und können damit als Aufsteiger zufrieden sein.“

Jahn Königshardt –

Hildener AT1:3

Es war das erwartet schwere Spiel. Von Beginn an machte der Gegner gute Aufschläge, die den eigenen Spielaufbau erschwerten. Hinzu kamen eine Reihe von Missverständnissen und die guten Lobs der gegnerischen Zuspielerin, so dass der erste Satz 20:25 verloren ging. Das ging im zweiten Satz weiter.

Der zweite Satz ließ noch hoffen

Aber am Ende drehte Jahn den Satz mit guten Aktionen über die Mitte und gewann 28:26 gewinnen. Zu Beginn des dritten Satzes wurden gleich viele Eigenfehler gemacht, was sich nicht mehr legte. Ein glatter 13:25 Verlust war die Folge. Im vierten Satz steigerte sich die Truppe von Hans-Gerd Martin zu Beginn, bis 13:14 war das Spiel ausgeglichen. Doch dann ergab eine Schwächephase in der Annahme das chancenlose 16:25.

Jahn: Kissmann, Appelt, Sv. + L. Otto, van Acken, M. + T. Martin, van de Sand, Schroers, Mahneke, Sinke