Oberhausen. Am letzten Kampftag der Judo-Landesliga ging es noch einmal spannend zu. Das JTH hatte den Aufstieg auf der Rechnung.

Für das Judo-Team Holten II hat es nicht gereicht

Am letzten Kampftag in der Landesliga verpasste das Judo-Team Holten II in einem packenden Duell gegen den direkten Konkurrenten Post SV Düsseldorf knapp den Aufstieg. Beide Mannschaften trennten sich 5:5 und liegen zum Saisonende punktgleich beieinander. Die Postler weisen jedoch die bessere Unterbewertung auf, so dass sie als Zweite in die Verbandsliga aufsteigen.

Das JTH beendet die Saison als Dritter. Die Männer des Turnerbund Osterfeld kehrten mit einem Unentschieden und einer Niederlage vom letzten Kampftag aus Duisburg zurück.

Gegen Remscheid nichts zu bestellen

Hier ging es im ersten Kampf gegen TV Remscheid II. Gespickt mit Kämpfern aus der zweiten Bundesliga hatte der Tbd. das Nachsehen und verlor 3:7. Einzig Sebastian Höffkes (+90 kg) sowie Stefan Höffkes (-90) in der Hinrunde fuhren die Punkte ein. Im zweiten Kampf gegen den MSV Duisburg rechneten sie sich Chancen auf den Sieg aus.

Den Anfang machte Lars Ehresmann (+90). Als eigentlich -81kg-Mann machte er seinen Kampf sehr gut, gestaltete diesen ausgeglichen, verlor aber am Ende mit Ippon. Dann aber kam die Zeit des Tbd. Osterfeld. Mit Siegen von Stefan Höffkes (-90), Lukas Welzel (-81) und Dominik Schmalz (-66) hatte man die Hinrunde 3:2 für sich entschieden. Die Rückrunde blieb somit spannend.

Osterfeld am Ende zufrieden

Lars Ehresmann (+90) machte wieder den Anfang und ging mit einem Konter in Führung. Aber am Ende machte sich der Gewichtsunterschied bemerkbar und er verlor mit Ippon. Lukas Welzel (-81) verließ durch einen beherzten Kampf, es war sein erstes Landesliga-Jahr, die Matte siegreich. Durch einen weiteren Sieg von Mirko Schmalz (-73) kam es zum entscheidenden letzten Kampf. Schmalz war seinem Gegner überlegen, jedoch einmal unachtsam, was mit einer Niederlage endete.

Am Ende hieß es 5:5 gegen den MSV. Nach anfänglicher Enttäuschung durch den vergebenen Sieg, überwog am Ende die Zufriedenheit über Rang sechs in der Landesliga.

Ebendort bestritt das Judo-Team Holten II ein packendes Finale gegen den Post SV um den Einzug in die Verbandsliga. Dabei begegneten sich zwei Teams auf Augenhöhe. Entsprechend eng waren die jeweiligen Kämpfe. Zwar gingen die Holtener zunächst durch Siege von Kostas Romas (-73), Chris Koppers (-66) und Christian Bordin (-90) mit 3:0 in Führung, doch schon Koppers Partie war heiß umkämpft und damit symptomatisch für die gesamte Begegnung: Er musste über die volle Distanz von vier nerven- und kräftezehrenden Minuten ran, um seine Waza-ari-Führung nach Hause zu bringen.

Holten stand unter Druck

Nach der Pause schlossen die Postler sofort zum 3:3 auf und Holten stand unter Druck. Der nun für Koppers -66 kg eingewechselte Jens Impelmann bewies jedoch Nervenstärke und unermüdlichen Einsatz, der mit einem Ippon-Sieg belohnt wurde – 4:3 für Holten. Nachdem die Begegnung -90 wieder nur knapp verloren ging war, war es an Cedric Siebert (-81) für das JTH die Kohlen aus dem Feuer zu holen.

Unter Aufbietung aller Kräfte gelang es ihm, mit einer Waza-ari-Wertung die Partie nach regulärer Kampfzeit zu gewinnen. Jetzt stand es Spitz auf Knopf und die Halle vollends Kopf – die Fans auf beiden Seiten hatten sich mitreißende Schlachtrufgesänge geliefert.

Martin Czogalla (+90) startete auf Holtener Seite kontrolliert in die Partie, doch wehr- und standhaft passte sein Düsseldorfer Gegner den richtigen Moment ab und warf Czogalla Ippon. 5:5 – Ein Ergebnis, das schlussendlich den Aufstieg in die Verbandsliga kostete.

„Auch wenn wir den Aufstieg äußerst knapp verpasst haben, hat sich das Team im Vergleich zum vergangenen Jahr erneut gesteigert. Nächstes Jahr gilt’s auf ein Neues“, blickt JTH-Trainer Ralf Najdowski in die Zukunft.