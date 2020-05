Für Timo Kleer beginnt ein neuer Lebensabschnitt

Oberhausen. Der Trainer der U19 hatte zwei erfolgreiche Jahre in Klosterhardt und übernimmt als junger Vater nun neue Aufgaben abseits des Fußballs.

Während Philipp Schwierske den Job des Trainers der A-Junioren von Arminia Klosterhardt angetreten hat, beginnt für seinen Vorgänger ebenfalls ein neuer Lebensabschnitt: Timo Kleer, der die Arminia aus beruflichen und privaten Gründen verließ, ist zum ersten Mal Vater geworden. Am 15. Mai erblickte die kleine Maline das Licht der Welt, die wie ihre Mutter wohlauf ist. „Die Tage davor und danach hatten wir zwar wenig Schlaf, aber man ist einfach nur glücklich, dass alles gut geklappt hat“, so der frischgebackene Vater.

Feste Größe in der Niederrheinliga

Als Fußballtrainer wird der 32-Jährige in absehbarer Zeit zwar nicht arbeiten, Kleer kann bei der Arminia aber auf zwei erfolgreiche Jahre zurückblicken. Nach dem Bundesliga-Abstieg 2018 hatte der Oberhausener den Arminia-Nachwuchs gemeinsam mit Co Julien Wans übernommen und in der Niederrheinliga zu einer festen Größe etabliert. „Das war ein hartes Stück Arbeit, aber auch eine tolle Zeit, an die ich gerne zurückdenken werde.“ stacho