Die Fußball-Kreisliga A gleicht in dieser Saison einer Wundertüte. Von Spieltag zu Spieltag häufen sich die Überraschungen, eine zuverlässige Einschätzung ist kaum möglich. Damit wollen wir uns an dieser Stelle aber auch gar nicht aufhalten, sondern das begutachten, was Fakt ist. Und aussagekräftige Resultate gibt es trotz aller Überraschungen doch.

Da wäre natürlich zuerst Spitzenreiter Rhenania Bottrop zu nennen. Schon vor der Saison war das Team als Favorit gehandelt worden – und hat diese Rolle mit 16 Siegen und keiner Niederlage mit Bravour bestätigt. Lediglich gegen Schwarz-Weiß Alstaden holten die Bottroper nur ein Unentschieden. Womit wir bei den Oberhausener Mannschaften wären, um die es sich hier drehen wird. Dümpelten die Kuhle-Kicker in der vergangenen Saison noch im unteren Tabellendrittel herum, so haben sie sich nach Rhenania als zweite Macht der Kreisliga etabliert. Und mit acht Punkten Rückstand ist die Aufstiegsmesse noch längst nicht gelesen.

Im Duell der Arminen aus Lirich behielt einmal die Zwote und einmal die Erste die Oberhand. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

„Das wird natürlich schwer“, weiß Trainer Raphael Steinmetz. „Rhenania spielt eine tolle und konstante Saison. Da muss schon viel passieren.“ Deshalb schaut der RWO-Spieler auch viel lieber auf seine Mannschaft. „Wir haben im gesamten Jahr 2019 einen bärenstarken Punkteschnitt und haben uns dadurch den Klassenerhalt und nun den zweiten Rang mehr als verdient“, findet der Coach, für den in der Rückserie „die Entwicklung der Jungs weiter zu fördern“ oberste Priorität genießt.

Ein echter Clou gelang den Schwarz-Weißen auf dem Transfermarkt: Ex-Kleeblatt Aaron Langen kickt nun an der Kuhle, was seinen ehemaligen Mitspieler Steinmetz freut: „In seinem jungen Alter bringt er einiges an Erfahrung mit und kann Verantwortung übernehmen. Er hat sich in der kurzen Zeit bestens integriert“, so der SWA-Trainer, der ergänzt: „Wir sind eine eingeschworene Truppe und alles Alstadener Jungs! Das macht uns stark.“

Ebenfalls stark und eingeschworen ist der SC Buschhausen 1912 als dritte Kraft der Liga (zehn Punkte Rückstand auf Rhenania). Aber auch Dennis Zimmert will nicht zu weit nach oben schielen: „Rein rechnerisch ist der Aufstieg natürlich noch drin. Aber wenn man die direkten Begegnungen verliert – und das haben wir – wird das wohl nicht mehr möglich sein“, gibt er sich keinen Illusionen hin.

Vielmehr hat Zimmert es auf den Stadtrivalen abgesehen. „Wir wollen Zweiter werden, das ist unser Ziel.“ Mit dem Verlauf der bisherigen Runde ist er zufrieden: „Man hätte die eine oder andere Niederlage natürlich verhindern können, dafür hatten wir aber auch mal Glück, so dass nicht mehr drin war als das, was wir jetzt haben.“ Das scheint den Buschhausenern aber auch zu reichen, zumindest „stehen personelle Veränderungen nicht an“, wie der Linienchef informiert.

Ex-Profi verstärkt SG Osterfeld

Für die junge Mannschaft des FC Sterkrade 72 (weiß) reicht es noch nicht für ganz oben. Bei Rhenania Bottrop gab es ein 1:8. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Ganz anders sieht das im Tabellenkeller aus. Da vertraut vor allem die SG Osterfeld auf ein schlagkräftiges und langersehntes Quartett, das im neuen Jahr den Karren aus dem Dreck ziehen soll. „Unsere Erwartungen waren in der Hinrunde ohnehin nicht hoch, da wir die vier Spieler aufgrund der Sperren nicht einsetzen durften“, freut sich Serkan Dogan nun umso mehr auf Harun und Burak Al sowie Olkan Alakazli und Keeper Nebil Salouhi.

Zudem kann Dogan noch ein „Schmankerl“ aus dem Hut zaubern: Mit Bechir Mogaadi schnürt von nun an ein Ex-Profi die Schussstiefel am Wittekind. Der bereits 41-Jährige absolvierte immerhin zwei Länderspiele für Tunesien und durfte auch schon in der CAF Champions League ran. Zwar kam er immer nur auf ein paar Minuten Einsatzzeit, aber das muss man auch erst einmal schaffen.

Auch abseits des Platzes stellt sich die SGO etwas prominenter auf: Seyhan Yalcin bekleidet ab sofort das Amt des sportlichen Leiters, Ex-Profi Mustafa Botke verstärkt das Trainerteam.

Die Führungsriege bei GA Sterkrade, dem Tabellenschlusslicht, hat sich ebenfalls geändert. Nach einer gefühlten Ewigkeit hat Marco Allekotte nach der komplett versauten Hinrunde sein Amt abgetreten, Harald Schüffeln hat für ihn übernommen. Er war zuletzt sportlicher Leiter bei Meiderich 06/95. Allekotte bleibt aber Klub-Chef und nah an der Mannschaft. „Die Saison ist bislang eine einzige Katastrophe“, resümiert Allekotte. Allerdings verweist er auch auf die schier nicht enden wollende Verletzungsmisere, die sein Team heimsuchte. „Elf Mann auf den Platz zu bringen, war mitunter eine echte Herausforderung.“ Abgefahren ist der Zug dennoch nicht, zumal Allekotte weiß: „Wir haben in den vergangenen Jahren immer eine gute Hin- und eine schlechte Rückserie gespielt – oder umgekehrt. Wir werden gemeinschaftlich versuchen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen.“

Als Vorletzter wollte der SV Concordia nicht überwintern, noch ist aber die Chance auf den Klassenerhalt gegeben. „Wir sind selbst schuld an unserem Tabellenplatz“, sucht das Trainerteam Dennis Eichert/Mirko Kaulmann nicht nach Ausreden, sondern nimmt die Mannschaft in die Pflicht. „Wir haben Potenzial, das hat man aber in zu wenigen Spielen gesehen“, so die Analyse. Kalle Okon soll die Concorden verstärken und möglicherweise auch für „die nötige Einstellung und Disziplin“ sorgen.

„Dann werden wir auch mehr Punkte holen als in den bisherigen 17 Spielen“, sind sich die Trainer sicher. Ob es am Ende zum Klassenerhalt reichen wird, lassen Eichert und Kaulmann offen: „Da müssen viele Faktoren zusammenkommen, zumal wir mit vier Absteigern wegen der aktuellen Lage der Oberhausener Bezirksligisten rechnen.“

Damit gerechnet, so tief im Schlamassel zu stecken, hatte Arminia Lirich II vor Saisonbeginn nicht. Aus dem Trainer-Duo ist zudem mit Sascha Brücker ein Alleinunterhalter geworden, da Christian Kinowski kurz vor der Winterpause die Brocken hingeworfen hat. „Wir hängen deutlich hinter unseren Erwartungen zurück“, nimmt Brücker kein Blatt vor den Mund.

Während der SuS 21 (grün-weiß) auf Platz sechs überwinterte, steht Concordia mit Rang 15 auf einem Abstiegsplatz. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Allerdings verweist er auch auf eine Vielzahl von Langzeitverletzten: Allein drei Spieler laborieren an einem Kreuzbandriss, insgesamt fehlte dem Coach zeitweise fast eine komplette Elf. Den Kopf in den Sand steckt in Lirich dennoch niemand. „Wer mich kennt, weiß, dass das kein Zuckerschlecken wird! Aber mit unserem Teamspirit und unserer Gemeinschaft werden wir den Klassenerhalt schaffen“, sagt Brücker zuversichtlich..

Jenseits von Gut und Böse ist die Liga in dieser Saison übrigens nicht uninteressanter als „oben“ oder „unten“. Der VfR 08 hat eine ganz vorzügliche Serie hingelegt und sich heimlich, still und leise auf Platz vier vorgeschoben. Trainer Pierre Szterlicht hat nach ruckeligen Auftritten offenbar die richtigen Stellschrauben erwischt und seine Mannschaft zu einem Stolperstein für etablierte Teams geformt.

Der FC Sterkrade 72 hingegen hatte sich mehr von dieser Spielzeit erhofft. Michael Neumann und seine Mannschaft mussten früh nach oben hin abreißen lassen, machen dafür aber mit attraktivem Fußball auf sich aufmerksam – und einer blutjungen Mannschaft, deren Zeit ganz sicher noch kommen wird.

Auf sich aufmerksam machte auch SuS 21 – weil Kevin Bongers nach fünf Pleiten in Folge die Schleuse verlassen musste und von Dirk Rovers ersetzt wurde. Der neue Besen kehrte gut und brachte die Grün-Weißen wieder in die Spur. „Wichtig war, den Abstand nach unten schnellstmöglich zu vergrößern, um in Ruhe arbeiten zu können“, so Rovers. Das ist ihm schon mal gelungen: Platz sechs sieht gut aus.

Einen Rang darunter steht die Überraschung der bisherigen Saison: Der SV Sarajevo bestreitet als Aufsteiger die erste Kreisliga A-Saison der Vereinsgeschichte und macht durch beeindruckende Ergebnisse auf sich aufmerksam. „Wir machen es den Gegner schwer und sind sehr unbequem“, weiß Björn Bohn. Aber die Jungs vom Buchenweg können nicht nur robust, sondern auch mit ganz feiner Klinge – schließlich haben sie eine Reihe von Edeltechnikern.

Davon wünschte sich Jens Szopinski hin und wieder auch gerne mal einen, denn zu oft scheiterte Arminia Lirich an sich selbst. Dies und der achte Tabellenplatz sind jedoch kein Grund, um Trübsal zu blasen. „Wir haben eine völlig neue Mannschaft“, so Szopinski. „Es passt immer besser“, ist er sich sicher, dass von seinen Jungs in diesem Jahr noch einiges kommen wird.

Häppchenweise kam auch was von den Sportfreunde Königshardt II und Adler Oberhausen. Letztere hatten nicht viele auf der Rechnung. Doch die Jungs von Marko Schmidt trotzten der Konkurrenz regelmäßig Punkte ab. „Leider fehlt noch die Konstanz“, so Schmidt, der sich aber ebenso wenig Abstiegssorgen machen dürfte wie Christian Bak von den SFK.

Auch die Reserve der Sportfreunde wusste oft genug zu überzeugen, ließ aber auch hin und wieder die Zügel schleifen. Zum Klassenerhalt sollte das in dieser Spielzeit aber locker reichen.