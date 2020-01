Arminia Klosterhardt ist bei der FVN-Futsal-Meisterschaft der A- Junioren in der Sportschule Wedau Zweiter geworden. Die Mannschaft von Timo Kleer musste sich im Endspiel nur dem VfB Hilden mit 1:3 geschlagen geben. Ebenfalls beim „Budenzauber“ mit am Start war Adler Osterfeld, das am Ende auf Platz vier landete. Die Arminia und Adler hatten sich durch ihre Finalteilnahme an der Hallenstadtmeisterschaft für das Turnier qualifiziert.

„Wenn man bis ins Finale kommt, will man den Pokal auch gewinnen. Aber trotz der Schlappe haben die Jungs ein starkes Turnier abgeliefert“, war Kleer mit Platz zwei durchaus einverstanden. Und auch sein Kollege, Adler-Coach Tobias Hauner, war mit der Vorstellung seines Teams zufrieden. Besonders, da einen Tag zuvor der Kreisligastart mit 3:9 gegen den VfB Bottrop in die Hose ging. „Es war eine gute Reaktion. Dass wir es bis in Halbfinale geschafft haben, damit war nicht unbedingt zu rechnen.“

„Hilden hat einfach einen super Ball gespielt“

Muss sich erst im Endspiel gegen den VfB Hilden geschlagen geben: Die U19 von Arminia Klosterhardt bei der FVN Futsal-Meisterschaft in der Sportschule Wedau. Foto: Verein

Die Gruppenphase hatten die zwei Oberhausener Teilnehmer jeweils als Gruppenerster abgeschlossen. Während Adler Osterfeld gegen den SV Straelen (2:1), Fortuna Mönchengladbach (1:1) und den FC Remscheid (3:0) antrat, duellierte sich die Arminia gegen Bayer Wuppertal (6:0), GSV Moers (2:2) und PSV Wesel-Lackhausen (4:0). Im Viertelfinale setzte sich Adler dann mit 1:0 gegen Moers durch, Arminia hatte beim 3:0 gegen Remscheid keinerlei Probleme.

Im Halbfinale musste sich die Hauner-Truppe dann dem späteren Cup-Sieger aus Hilden mit 2:6 klar geschlagen geben, was auch der Trainer sportlich fair anerkannte. „Hilden hat einfach einen super Ball gespielt.“ Im Spiel um Platz drei war dann etwas „die Luft raus“, weshalb Adler mit 1:4 gegen Kapellen-Erft erneut das Nachsehen hatte.

Vom Punkt die Nerven bewahrt

Die Arminia hatte derweil gegen Kapellen-Erft im Semifinale das bessere Ende für sich. Nach einem 1:1 nach 15 Minuten behielten alle vier Klosterhardter Schützen beim Neunmeterschießen die Nerven. „Leider fehlte den Jungs nach einem langen Tag im Endspiel die Kraft“, so Timo Kleer, der beim 1:3 nur den Ehrentreffer von Mamadou Sow beklatschen durfte.

Durch das Erreichen des Halbfinals haben sich beide Mannschaften für die am 8. und 9. Februar, ebenfalls in der Sportschule Wedau, stattfindenden Westdeutschen Futsal-Meisterschaften qualifiziert. Bereits am heutigen Dienstag ist die Arminia übrigens erneut gefordert, wenn es um 18.30 Uhr in Sachen Stadtmeisterschaft gegen den VfR 08 Oberhausen geht.