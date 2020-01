Oberhausen. Die Nordler um Trainer Julian Berg führen die Landesliga an. Dies mit einer Konstanz, die von Höherem träumen lässt.

Gelingt Sterkrade-Nord der große Wurf im 100. Jahr?

Die Spvgg. Sterkrade-Nord überwintert in der Fußball-Landesliga auf Tabellenplatz eins. Die Oberliga scheint in dieser Saison für die Schmachtendorfer greifbar nahe zu sein. Es wäre der größte Erfolg in der Vereinshistorie und dieser könnte passend dazu im Jubiläumsjahr fallen, wenn die Sportvereinigung ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Die Sportredaktion nimmt die Winterpause zum Anlass, das zurückliegende Jahr der Nordler zu resümieren und einen Ausblick für das kommende Fußballjahr zu geben.

Die bisherige Saison im Rückblick

Ende März trennte sich Sterkrade-Nord im beiderseitigen Einvernehmen von seinem Ex-Trainer Markus Kowalczyk. Julian Berg, bis dato noch aktiver Abwehrspieler und im Besitz einer B-Lizenz, wechselte vom Spielfeld an die Seitenlinie. Zunächst interimsweise, kurz darauf einigten sich Vorstand und Berg auf eine längerfristige Zusammenarbeit.

Schon die restlichen Begegnungen unter dem neuen Coach waren mehr als vielversprechend. Erst am vorletzten Spieltag, beim 1:5 in Duisburg 1900, verlor die Sportvereinigung nach zuvor neun ungeschlagenen Partien in Serie ein Ligaspiel unter der Leitung Bergs. Am Ende sprang ein beachtlicher Platz drei heraus.

Julius Ufer (Mitte, zwölf Tore) führt die Nord-interne Torjägerliste vor Florian Witter (elf) und Stefan Jagalski (zehn) an. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Im Sommer ging Berg erstmals als Trainer in eine Saison. Die Vorbereitung lief holprig. Vorläufiger Tiefpunkt war eine 2:4-Testspielniederlage gegen den A-Ligisten TV Voerde. Die Defensive war für den ehemaligen Abwehrspieler zu diesem Zeitpunkt die größte Baustelle. Berg damals: „Wir bekommen einfach zu viele Gegentore.“ Gegen Ende der Vorbereitung stand die Hintermannschaft sicherer. Erste Fortschritte waren erkennbar. Zum Saisonauftakt unterlagen die Schmachtendorfer knapp und unglücklich mit 2:3 bei der DJK Teutonia St. Tönis, die als Aufstiegsfavorit in die Saison ging und sich als der hartnäckigste Konkurrent der Nordler herausstellen sollte. Es folgte eine einzigartige Siegesserie und die Erfolgsgeschichte begann. Zwischen dem 2. und 16. Spieltag gewannen die Schmachtendorfer 14 ihrer 15 Begegnungen – nur gegen den ASV Süchteln (1:2) Ende September ging der Tabellenführer leer aus. In den beiden Spitzenspielen gegen Kapellen-Erft (2:2) und dem ersten Rückrundenspiel gegen St. Tönis (1:1) blieb Nord ungeschlagen.

Der Ausblick nach der Winterpause

Nord überwintert an der Ligaspitze. Zwei Zähler vor der Teutonia und schon stolze elf Punkte vor Kapellen-Erft. Vermutlich werden Sterkrade-Nord und St. Tönis, die anfangs schwach gestartet und erst gegen Mitte der Hinrunde in Schwung gekommen sind, das Meisterschaftsrennen unter sich ausmachen. Die einzige Schwäche, die sich bei den Schmachtendorfern trotz ihrer drittbesten Offensive der Liga (50 Tore), bemerkbar gemacht hat: Die Torchancenverwertung. Die Mannschaft von der Lütticher Straße ging in einigen Spielen fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um.

Zur Rückrunde hat sich der Liga-Primus mit Angreifer Philipp Goris verstärkt. Der 25-jährige zweimalige Oberliga-Torschützenkönig weiß, wo das Tor steht. Einschlägigen Medien zufolge hat die Teutonia in der Pause auch personell nachgelegt. Die Tönisvorster haben im direkten Duell in Schmachtendorf einen absolut abgezockten Eindruck gemacht. Es ist davon auszugehen, dass der Verfolger in der bevorstehenden Rückserie nicht mehr viele Federn lassen wird. Der Oberliga-Aufstieg wird aller Wahrscheinlichkeit nach über die Konstanz entschieden.

Platz zwei könnte eventuell reichen

Am Ende könnte auch schon Platz zwei zum Oberliga-Aufstieg berechtigen, das zeigt sich hundertprozentig erst am Ende der Saison. Schafft Sterkrade-Nord noch einmal einen solchen Kraftakt wie in dem zurückliegenden halben Jahr, gibt es im kommenden Jahr einen Anlass zum Feiern – und das dann aus doppeltem Grund.