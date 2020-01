Gruppe D! – der Fußballgott hat gewürfelt

Diese Meinung hat er nicht exklusiv. „Ich denke, dass der zukünftige Stadtmeister aus der Gruppe D kommt“, glaubt Michael Neumann. Der Trainer des A-Ligisten FC Sterkrade 72 erwartet wie alle anderen auch packende Begegnungen bei der Finalrunde der Senioren-Stadtmeisterschaft in der Willy-Jürissen-Halle am Sonntag. Besonders in der besagten Gruppe D, wo gleich vier Titelfavoriten um den Einzug ins Halbfinale kämpfen.

Am Sonntag duellieren sich Sterkrade-Nord, Oberhausens ranghöchster Amateurverein, Vorjahressieger SC 20, der ambitionierte Bezirksligist Arminia Klosterhardt und die Sportfreunde Königshardt. Dem taumelnden Landesliga-Absteiger werden auf dem Papier sicherlich die geringsten Chancen eingeräumt, aber: Die Sportfreunde standen vergangenes Jahr im Endspiel des Hallenspektakels.

Viele gute Teams am Start

„Das ist natürlich eine Hammer-Gruppe. Sicherlich hat der Verein, der sich in dieser Gruppe durchsetzt, gute Chancen auf den Titel“, sagt Dieter Wilms. Der Fachschaftsleiter weiß auch: „In den anderen Gruppen spielen auch gute Mannschaften.“ Und auch da gibt es interessante Konstellationen.

So trifft in der Gruppe A Raphael Steinmetz als Coach des A-Ligisten Schwarz-Weiß Alstaden auf Rot-Weiß Oberhausen. Für den Regionalligisten schnürt der 25-jährige Stürmer bekanntlich seine Schuhe. Steinmetz: „Wir nehmen es so, wie es gekommen ist und wollen so viele Punkte wie möglich holen.“

Mit Arminia Lirich und Glück-Auf Sterkrade gehen hier zwei weitere A-Ligisten an den Start. In der Gruppe B feierte die SG Hibernia Alstaden mit der Qualifikation zur Endrunde ihren bislang größten Erfolg. Alles, was jetzt noch dazu kommen könnte, ist Bonus -- entsprechend selbstbewusst und ohne Druck wird der C-Ligist an den Start gehen.

Zwei Herzen in einer Brust

Als ranghöchster Verein dürfte hier Bezirksligist Sterkrade 06/07 gute Karten auf ein Weiterkommen haben. Aber auch Neumanns 72er sind nicht zu unterschätzen. „Meine Jungs sind hochmotiviert“, verspricht der 51-Jährige Linienchef. „Für was es dann am Ende reicht, wird man sehen.“ SuS 21 komplettiert die Gruppe.

Zu einer Wiederholung kommt es in der Gruppe C. Wie bereits im vergangenen Jahr trifft der SV Sarajevo auf den SV Adler Osterfeld. Das Kuriose dabei: Auf der Zuschauertribüne wird Otto Bohn sitzen. Der ist nicht nur der Opa von Sarajevos Trainer Björn, sondern ebenso treuer und regelmäßiger Adler-Zuschauer. Da dürften bei dem 82-Jährigen -- ebenso wie bei Steinmetz -- zwei Herzen in einer Brust schlagen. „Am liebsten hätte er, dass beide weiterkommen“, sagt Enkel Björn. Das ist aber nun mal nicht möglich.

Die weiteren Gegner lauten Blau-Weiß Oberhausen und der VfR 08. Und dann bleibt ja noch die eingangs erwähnte Gruppe D. „Es ist sehr schwer, eine Prognose abzugeben. Die Mannschaft, die sich hier durchsetzt, ist natürlich sofort Titel-Favorit“, so Wilms, aber: „Alle vier Mannschaften haben sich in der Vorrunde nicht mit Ruhm bekleckert.“

Dem kann Julian Berg, Trainer der Nordler, nur beipflichten: „Mit den bisher gezeigten Leistungen gewinnen wir in der Endrunde keinen Blumentopf.“

Damit es am Ende kein Trostpreis wird, sondern womöglich der Pokal, müssen sich aber nicht nur die Schmachtendorfer steigern.